El lamentable mensaje de Viviana Canosa por el velorio de Maradona

La muerte de Diego Maradona ha conmocionado a todo el planeta. Miles y miles de personas de todas partes se han movilizado para decirle un último adiós al genio del fútbol mundial, que para la Argentina fue más que un ídolo del deporte: fue un gran representante del pueblo. Por lo que ha significado para el país, su familia aceptó que velaran sus restos en la Casa Rosada, sitio que el Gobierno de Alberto Fernández habilitó. Viviana Canosa, periodista ultramacrista, cuestionó la decisión en sus redes sociales y se ganó las críticas de decenas de usuarios.

En las últimas horas, que han sido muy dolorosas para el pueblo argentino, Canosa ha utilizado la muerte de Maradona para criticar al Oficialismo. Anoche, escribió en su cuenta de Twitter que estaba en desacuerdo con que el funeral fuera en la Casa Rosada: "Era en Boca o Argentinos Juniors. No manchen la pelota. No usen al 10". Luego, expresó: "Que la muerte del mejor jugador de la Argentina no tape la dura realidad que atravesamos. Descansá en paz, Diego".

El lamentable comentario de Viviana Canosa por el velorio de Maradona que generó el repudio de las redes sociales:

Tras haber visto la gran cantidad de gente que se acercó a la Casa Rosada para despedir a Diego Maradona, Viviana Canosa volvió a tomar su cuenta de Twitter y comentó: "A cuantas fiestas clandestinas equivale el evento en la Rosada? Prensa llegando al aeropuerto sin hisopados... ¿CTERA dijo algo? Los pibes sin clases presenciales. Y vos velando por Zoom a tus seres amados. ¡Primero, la salud! Primero, las prioridades".

El drone de TN y su nefasta cobertura de la muerte de Maradona:

Después de la muerte de Diego Maradona, una imagen llamó la atención de miles de personas. TN, la señal del Grupo Clarín, volvió a pasar un límite periodístico al enfocar con un drone como bajaban el cuerpo de Maradona hacia la morgue. El canal enfocó todo el proceso por el cual la camioneta ingresó a la morgue de San Fernando. Las imágenes -en las que se puede ver nítidamente el momento- despertaron la indignación de miles de fanáticos. Incluso, los médicos y la policía que tuvo que trabajar con la autopsia de Maradona tuvieron que taparlo con una cartulina para que no se puedan grabar imágenes del cuerpo de Maradona.