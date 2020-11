Cómo fue el homenaje de Massa a Maradona en la Cámara de Diputados

La muerte de Diego Armando Maradona ha sido un baldazo de agua fría para toda la Argentina. Si bien los homenajes hacia el mejor futbolista de todos los tiempos comenzaron pocas horas después de que se conoció la triste noticia, las muestras de amor continúan dando que hablar en todo el mundo. En esta oportunidad, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo un gesto significativo durante la sesión de este lunes.

Antes de comenzar con la sesión especial, Massa invitó al público presente a entonar una versión diferente del himno nacional argentino. El mismo contó con un género musical de cumbia y fue interpretado por la orquesta de Radio Reconquista, formada por jóvenes del barrio Villa Hidalgo de José León Suárez, Buenos Aires.

Mientras el tema sonó en la Cámara de Diputados, en el escritorio de Massa se pudo ver una camiseta de la Selección Argentina con la número 10 en la espalda, en homenaje a la muerte de Maradona. Luego de un fortísimo aplauso, presentaron la sesión especial y diferentes diputados aprovecharon unos minutos para recordar al histórico Pelusa.

Qué dijo el abogado que representará a Dieguito Fernando, hijo más chico de Maradona:

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda -ex de Diego Maradona-, anticipó este lunes que investigarán si hubo o no abandono de persona: "La muerte de Diego, a nuestro entender, era evitable. Les voy a contar algo que no lo viví, pero sí lo supe por las palabras de Verónica (Ojeda). La internación anterior de Diego, cuando estaba en Ezeiza, él tenía una ambulancia de alta complejidad en la puerta, un médico clínico las 24 horas, una clínica privada esperándolo en cualquier circunstancia. Y todo eso, la otra vez, no estaba".

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, Baudry agregó: "A Diego lo dejaron morir. Como ustedes conocen, no estaban ni los elementos adecuados ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos. Tuvo una caída donde se golpeó el parietal derecho contra una pared y no fue atendido. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que Dieguito sepa la verdad. Nosotros lo que vamos a solicitar es que se investigue hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado de Diego, en el caso de que hubiera un abandono de persona".