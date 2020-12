El periodista Antonio Laje criticó la idea de que se emita un billete conmemorativo en honor a Diego Armando Maradona y aseguró que se trata de una medida "populista" de un "trasnochado".

El conductor de Buenos Días América (América TV) comentó la noticia con uno de los columnistas del ciclo y se mostró fervientemente en contra del proyecto que pretende emitir billetes de 10 pesos con la figura del mejor jugador de todos los tiempos.

"Debe haber sido el mejor jugador del mundo, sin dudas. En lo deportivo, desde ya un ídolo. En lo personal, mucho que desear, pero uno no tiene por qué juzgar tampoco. Pero no es para un billete ¿En serio? Tratemos de ver un poquito lo importante en la Argentina", cuestionó Laje visiblemente enojado.

En tanto que sostuvo que "estas son las medidas populistas que quiere algún diputado, algún trasnochado para quedar bien con la gente". En contrapartida, se mostró a favor de los vergonzosos billetes con figuras de animales que emitió el macrismo durante su período de gobierno.

"El argumento de los animales no era malo. Es 'para no generar grieta entre las figuras de los billetes, vamos por fauna y flora. No te puede gustar, pero está bien como argumento", justificó la decisión de Mauricio Macri, que fue muy criticada por entonces. Además utilizó el pretexto de que deben pasar años para homenajear a un figura pública en un símbolo nacional, pero consideró que la presencia de la reina de británica vigente en los billetes del Reino Unido "es otra cosa".

El periodista dejó aún más expuesto su rechazo al ídolo popular al sostener que "es una cuestión de logros, de lo que vos querés mostrar en lo que es la moneda nacional". Y también rechazó el resto de los homenajes que comenzaron a surgir tras la muerte de Diego: "Apenas se murió ya empezaron los proyectos: 'Que la calle, que la plaza, que la AFA, que el estadio, que lo otro'".

El proyecto del billete de 10 pesos con la cara de Maradona

Un proyecto de ley presentado en el Senado propone la impresión de billetes y sellos postales con la imagen del Diego Armando Maradona para homenajear al astro fallecido el 25 de noviembre. La iniciativa fue presentada por la senadora del Frente de Todos Norma Durango.

El proyecto sugiere "al Banco Central de la República Argentina que la impresión del 50%, como mínimo, del total previsto de los billetes de curso legal de un mil (1000) pesos o superior denominación a ser impresos durante el año 2021, comporten la efigie de Diego Armando Maradona de un lado y el instante del segundo gol a Inglaterra, realizado en México, el 22 de junio de 1986, del otro".

Según informó la agencia Télam, también propone incluir en el "Plan de Emisiones de Sellos Postales del Año 2021 una colección de estampillas conmemorativas de Diego Armando Maradona, que comprendan tanto su carrera deportiva en los clubes donde jugó, como en los diversos mundiales donde participó, tanto como jugador o como director técnico de la selección argentina".