Liberman realizó un inesperado y repudiable reclamo de dinero hacia Diego Maradona.

El periodista Martín Liberman realizó un inesperado y repudiable reclamo de dinero hacia Diego Maradona. Y es cuanto menos inoportuno hacer hincapié sobre alguien que ya no puede defenderse debido a que falleció hace aproximadamente un mes. En boca de su abogado, Mauricio D'Alessandro, y en diálogo con Hay que ver, el letrado precisó cuáles fueron las palabras del conductor de Radio Late.

"Me traicionó en un negocio, me fallaron él y Claudia. Yo le traje el negocio de los relojes que usa Diego todos los días. Yo le traje una propuesta, me dijo 'seguilo con Claudia', hice todo tal como me indicó y después cuando tenía que cobrar algo...", aseguró D'Alessandro. Éstas, según lo expresado por el propio abogado, fueron las palabras de Liberman.

"Yo soy periodista en gran parte por Diego, me dio las alegrías más grandes de mi vida y es lejos el mejor de todos, es incomparable. Así como digo esto, los últimos tiempos de él me han dado tristeza sus procederes, sus declaraciones, los tratos para con las mujeres, los nenes que ha tenido. Yo me quiero quedar con el Maradona futbolista", le habría dicho Liberman a D'Alessandro, dejando claro que su amor por Diego Maradona irá más allá de este inconveniente del cual sólo se ha escuchado la versión del periodista.

Liberman también involucró a Claudia Villafañe en su reclamo a Maradona

Por su parte, ni Maradona en su momento ni Claudia Villafañe se han referido al tema pese a que Liberman los involucró a los dos: "Mi amigo era él. Por Claudia también me sentí traicionado, yo siempre la quise mucho. Claudia fue divina siempre conmigo. Me trataron como un hijo y voy a estar agradecido toda la vida. Después hubo diferencias en un negocio, Diego mezcló las cosas, yo no, y al único que no le dio la nota en el Mundial 2010 fue a mí".

Liberman fue despedido y pide hacer un piquete "como en la Riccheri"

El periodista Martín Liberman anunció al aire de Radio Late que las autoridades de dicha emisora le comunicaron su salida de la grilla. "No entiendo, pero esta radio ha resuelto (y de paso se lo contamos a la gente) que en enero no podemos salir al aire y que nuestro último programa es el jueves 24", expresó, claramente molesto y haciendo pública esta decisión para sorpresa de sus oyentes.

"Eliminarnos del éter el día 24... ¿Qué se supone, que la última semana del año no existe? Es una decisión que respeto, no nos queda otra que respetarla. Nosotros le vendimos la publicidad a los auspiciantes hasta fin de mes. Le digo a la radio que queremos ir hasta el jueves 31 como corresponde, hasta el último día del año", siguió el conductor de Liberman en Línea, quien acto seguido propuso hacer un piquete en la puerta de la emisora para reclamar.