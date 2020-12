Se cumplen dos semanas de la muerte de Diego Armando Maradona y sus hijas no dejan de recordarlo. En esta ocasión fue Gianinna Maradona, quien regresó a las redes sociales luego de mantenerse en silencio desde aquel 25 de noviembre y mostrarse poco ante las cámaras a diferencia de su hermana mayor. En medio de una constante disputa con los médicos y abogados que trataban a El Diez, decidió enviar un mensaje de amor en redes sociales.

"Los amo para siempre", escribió en una storie de Instagram donde se observa una fotografía de Diego bailando con Dalma. Pero más allá del mensaje especial dedicado a su padre, también le envió fuerzas a su hermana. "Quedate con esto", le aconsejó. Ambos sonrientes, él con un habano en la boca y la ropa deportiva de Gimnasia y Esgrima La Plata, semanas después de haber asumido como director técnico. Recordemos que Dalma se encuentra en medio de un enfrentamiento público con Matías Morla.

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Diego, la hija menor de Claudia Villafañe no se manifestó públicamente. Ni en sus redes sociales ni tampoco con la prensa. Diferente fue el caso de su hermana que se hizo presente en el palco de la Bombonera, invitada por Boca Juniors para homenajearlo y luego enfrentándose a la Revista Caras, su tía Ana y el reconocido abogado, por medio de Twitter e Instagram.

El mensaje publicado:

Una de las últimas imágenes de Gianinna se había dado el pasado jueves 26 de noviembre cuando se despidieron los restos del astro; primero en Casa Rosada y luego en el cementerio Jardín Bella Vista. Pero hace tres días, durante el emotivo homenaje a Diego Maradona en El Bosque, también dijo presente. Junto a Dalma estuvieron juntas en La Plata, recibieron el buzo de entrenador utilizado por su papá en el primer partido oficial con el "Lobo", camisetas de la celebración por sus 60 años y vivieron un emocionante momento junto a los exdirigidos del "10".

Dalma Maradona vs. Matías Morla

Los problemas y enfrentamientos se hacen cada vez más presentes entre ambos. Desde el lado del abogado filtraron audios contra Gianinna y Dalma no dudó en disparar fuertemente contra él. "Más cagón no se consigue. Te hicimos un juicio, parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí, cara a cara", escribió en Instagram. Y cerró tras su ausencia en el velorio: "La gente te gritaba asesino, te ahorré un disgusto".

Además, la hija de Maradona acusó a Matías Morla de realizar una operación secreta en los medios enviando audios de WhatsApp antiguos en los que el astro se manifiesta en contra de sus dos hijas. Lo acusó de "rata inmunda" por filtrar audios que lo exponen a El Diez y sentenció: "Tu justicia será social. Mandá audios, pedile a las miserables que te defiendan. Todos saben como fueron las cosas. ¡Aparecé vos cobarde! Atendeme el teléfono. Nunca voy a parar".