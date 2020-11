Diego Maradona falleció a los 60 años. La noticia fue un duro cachetazo no sólo para el país sino para el mundo entero. Los mensajes, fotos y recuerdos invadieron las redes sociales. Y por supuesto, los testimonios de aquellos que pasaron mucho tiempo junto a él también dijeron presente en todos los medios de comunicación. Guillermo Coppola, quien supo ser su manager y también amigo, salió al aire en TV luego de conocer la triste noticia y no pudo contener las lágrimas.

Coppola, que fue representante de Maradona durante 15 años, tuvo una relación de idas y vueltas con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. De todos modos, la relación entre ambos logró -al menos- recomponerse tras diez años de distanciamiento por un cargo judicial en el que Diego lo había denunciado de robo de dinero.

El manager fue uno de los grandes protagonistas que habló sobre la muerte del crack. En una entrevista con Intrusos, por América TV, brindó un testimonio entre lágrimas: "Prefiero guardar los buenos recuerdos. Yo prefiero acordarme de ese Diego con el que la pasábamos bien, que lloramos, sufrimos. La cuerda, la cuerda... Algún día se rompe. Muchos tiran de la cuerda. Muchos tiran de la cuerda... Estoy destrozado, destruido. Imagino sus hijos, sus hermanas y hermanos. No quiero ni pensarlo. Por eso prefiero ni creerlo y pensar que es un sueño".

"Prefiero no creerlo. No puedo creerlo. Veo las lágrimas de Andino. El mundo y el teléfono que no para de sonar. Una noticia que no puedo creer. Una vida juntos. No se puede creer. Estamos en el medio del duelo, tratando de seguir con las tareas", agregó Coppola en el programa radial de Guido Kazcka, por la FM 99.9, que al día de hoy sigue relatando en diferentes programas las experiencias que ha tenido con Pelusa.

Finalmente, Guillote recordó la última vez que se cruzó con su querido amigo: "La última vez que lo vi en la cancha me hizo gesto de que lo llame, lo hice y nadie me atendió. En mi época no le tocabas el teléfono, de esto hace 16 años ya, pero aparentemente ahora era diferente. Voy a guardar los buenos recuerdos. Recuerdo al Diego alegre y feliz. Al Diego que lloramos y sufrimos. Va a estar siempre en nuestros corazones. Con las diferencias que podíamos tener. Con sus rebeldías. Algo tenía a su alrededor que lo protegía".