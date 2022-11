Macri habló de su antecedente "mufa" con la Selección Argentina: "¿Podés creerlo?"

Se filtró un video de Mauricio Macri hablando sobre cómo se sintió mufa en un partido de la Selección Argentina y las redes sociales reaccionaron con memes y mensajes.

Luego de que en las redes sociales circularan varias peticiones para que Mauricio Macri no asista más a los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 para dejar de traerle mala suerte al equipo de Lionel Scaloni, se viralizó un video en el que el ex presidente de la Nación habló de su antecedente mufa.

Tras la polémica que se generó en las redes, Jorge Rial publicó el video del fragmento de un documental en el que Macri recordó el día que presenció uno de los momentos más insólitos de la historia de la Selección: el día que Martín Palermo erró tres penales ante Colombia por un partido correspondiente al Grupo C de la Copa América Paraguay 1999.

Macri, que en aquellos tiempos se desempeñaba como presidente de Boca, relató cómo fue que terminó asistiendo a aquel fatídico encuentro para la Argentina: "Es el único partido que yo voy representando a la AFA. ¿Vos podés creerlo? Nunca le acepté a Grondona (NdeR: entonces presidente de la AFA) ir. Me dijo 'tenés que ir, por favor'. Y (Palermo) va a patear el penal y se dan vuelta todos los espectadores".

Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, presenció el debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Asimismo, el ex presidente de la Nación indicó cuál fue la reacción de los espectadores cuando Palermo -delantero que militaba en Boca- tomó la pelota: "Me acuerdo como si fuese hoy... en la platea se dan vuelta y me hacen (NdeR: gesto de pulgar para arriba)". Sin embargo, y según aseguró, todo cambió cuando a "El Titán" le atajaron el primer penal, ya que el público lo miró de mala manera.

Incluso, después de que Palermo falló el segundo tiro desde los doce pasos, Macri contó que la gente también volvió a darse vuelta para observarlo de reojo. Lo insólito es que, una vez más, el delantero pateó el tercero que tuvo la Albiceleste y tampoco lo convirtió. Como consecuencia, el equipo de Marcelo Bielsa perdió 3-0 y más tarde quedó eliminada con Brasil, que en la final contra Uruguay se consagró bicampeón.

Las reacciones de las redes luego de que se filtre un video de Macri hablando de la mufa

Juntan firmas para que Macri no vuelva a presenciar los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La petición fue creada en Change.org y su título es "Para que Macri no mufe el Mundial de la Selección Argentina", pidiendo que no vaya a ver al seleccionado nacional. Actualmente tiene más de 4.000 firmas. Varias personas comentaron que "donde va es mufa" y que firman el documento porque quieren que Argentina sea campeona mundial.

Cabe recordar que Macri asiste al máximo evento del fútbol internacional en calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, puesto que ocupa hace más de dos años. Estará en el país de Medio Oriente durante todo el mes y además de alentar a la Selección, tendrá diversas reuniones con autoridades del organismo internacional de fútbol. "Argentina va a ganar el Mundial, está entre los seis o siete equipos favoritos para ganar y algunos incluso nos ubican en los primeros puestos", dijo antes de viajar.

Según se conoció, su estadía en Qatar comenzó de manera accidentada ya que no encontraba su equipaje tras bajar del avión. En varios videos se lo observa molesto y quejándose por la situación que le tocó vivir en el aeropuerto.

"Voy a hacer de anfitrión, es una experiencia inédica en mi vida. Soy presidente de la Fundación y tengo una agenda de reuniones e invitados", contó en declaraciones radiales. Y añadió: "Va a ser un lugar de encuentro de mucho de lo que pasa en el mundo, el fútbol es un vehículo que creo que ayuda muchísimo a unir y evitar conflictos mayores así como lo hacía el G20 y el G7".

Por otro lado, Macri sumó: "Todas estas cosas en las que nos podamos reunir, más allá de la pasión que yo tengo por el fútbol que es más que conocida, ayuda muchísimo a evitar locuras mayores". Y concluyó: "Creo que en los puentes de discusión y diálogo está el futuro de la humanidad".