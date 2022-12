Las palabras de Diego Leuco a Sofía Martínez en vivo tras la entrevista a Messi: "Paremos todo"

El periodista apeló a la emoción de los televidentes y le habló a su novia en pleno vivo de El Trece. Diego Leuco y Sofía Martínez protagonizaron un tierno momento en televisión.

Diego Leuco y Sofía Martínez vivieron un tierno momento en pleno vivo televisivo, casi dos meses después de la última vez que se vieron. La periodista deportiva se encuentra en Qatar por el Mundial 2022 y se convirtió en tendencia en las redes por un emotivo momento que tuvo con Lionel Messi.

"‘Nos atravesaste a todos, eso es mucho más importante que cualquier Copa del Mundo. No hay pibe que tenga tu camiseta, la original, la trucha o la imaginaria’, fueron las palabras que emocionaron a Lionel Messi y a todos", presentó el periodista de El Trece a su pareja. En ese instante, Luciana Geuna interrumpió el momento para recordarles a los espectadores en qué contexto Leuco estaba entrevistando a su novia: "Pará, perdón, paremos todo. Pará Sofi, pará Domi. Chicos, esta gente no se ve hace como 50 días, Sofi con Diego, Diego con Sofi. Son novios".

Diego Leuco: Estuvimos ahí juntos los tres, con Sofi y Domi. Hola, So.

Sofía Martínez: Hola, se te extraña por acá

Diego Leuco: Por acá también, mucho

Sofía Martínez también se expresó sobre la comentada entrevista que le hizo a Lionel Messi, por la carga emotiva que tuvo la misma, y soltó: "Siento que fui a decirle eso, más allá de ir a preguntarle las sensaciones".

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo", fueron las palabras que la periodista deportiva le hizo al capitán de la Selección Argentina tras el pase del equipo a la final del Mundial Qatar 2022. Y siguió: "No hay nene que no tenga tu remera que no sea la original, la trucha o una inventada imaginaria. De verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón".

La respuesta de Lionel Messi a Sofía Martínez tras sus cálidas palabras

"Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable: llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé", dijo con humildad Lionel Messi tras los halagos de la periodista.