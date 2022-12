Las emotivas palabras de Rodrigo De Paul a Tini tras el partido: "De fierro"

El jugador de fútbol le dedicó un tierno mensaje a la cantante y actriz por el apoyo que le da durante el Mundial de Qatar 2022. Rodrigo De Paul le agradeció a Tini Stoessel en una entrevista post semifinal.

Rodrigo de Paul hizo un emotivo descargo tras la victoria de la Selección Argentina ante Croacia en la semifinal del Mundial Qatar 2022 y le dedicó tiernas palabras a su pareja, Tini Stoessel. El futbolista dejó en claro que la artista lo acompaña desde cerca, a pesar de la cargada agenda laboral que ella tiene por su carrera musical.

"Soy la persona más feliz del mundo, y ella está siempre ahí, apoyando, de fierro, hoy se lo dije antes de salir que me mandó un mensaje muy lindo", soltó De Paul en diálogo con Titi Fernández en una entrevista que dio a la TV Pública. Y agregó: "Ella está ahí siempre, me banca tanto, y nosotros necesitamos ese apoyo, somos personas que jugamos al fútbol y necesitamos que nos acompañen porque tenemos también muchos problemas".

El tierno posteo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Rodrigo De Paul compartió una foto en su cuenta de Instagram junto con Tini Stoessel, después del partido de la Selección Argentina contra Arabia Saudita, en el que el equipo local resultó perdedor. "Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", comenzó su posteo el joven de 28 años.

"Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más. Gracias. Te amo!", continuó el futbolista oriundo de Avellaneda.

El festejo de Tini Stoessel ante el triunfo de la Scaloneta

La cantante de hits como Miénteme, Por Qué Te Vas y 22 compartió un video donde festejó con euforia y alegría el triunfo de la Selección a la que pertenece su novio tras la victoria contra Croacia.