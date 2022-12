La fake news de Clarín que enfureció a Momo tras su conflicto con la FIFA: "Mentirosos crónicos"

El streamer se pronunció sobre una noticia que Clarín hizo ante su desvinculación de la FIFA, en la que dieron un dato falso. Momo se mostró enojado con el medio de Héctor Magnetto en su cuenta de Twitter.

Gerónimo "Momo" Benavidez apuntó contra Clarín en un reciente tweet por una fake news que ese medio publicó sobre su desvinculación de la FIFA. El streamer había sido elegido como la voz para alentar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, pero una inesperada decisión de la entidad futbolística hizo que ya no cumpla ese rol.

"Por que borraron el posteo? Están mintiendo una vez mas? Den la cara ahora, explíquenle a la gente por que si una noticia es verídica es borrada a los pocos minutos de mi descargo", escribió "Momo" en su descargo, ya que Clarín había publicado que la decisión de la FIFA había sido por un video que el streamer compartió y en el que acusó a la entidad de querer perjudicar a la Selección Argentina, pero la decisión de desvincularlo había sido tomada antes de ese suceso.

"El video es posterior a la decisión mentirosos crónicos. Pasa que ustedes AntiMessi y AntiSeleccion se sintieron tocados", enunció "Momo" en su respuesta al tweet de Clarín que, minutos más tarde, fue borrado. Y agregó: "Por suerte cada vez les creen menos, sigan pateando contra Argentina. Y la próxima hagan periodismo y vayan a la fuente antes de publicar. Suerte".

El descargo de "Momo" tras ser desvinculado de la FIFA

"Desgraciadamente hoy la Fifa me comunico que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos", comenzó su descargo en Twitter el streamer y aseguró que trató de ser la voz de cada uno de los argentinos en el estadio donde la Selección Argentina jugó. "Gracias por acompañarme en este sueño que vivi, gracias a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la selección que siempre me integraron (y no depende de ellos) y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo mas importante", continuó el joven.

"Momo" contó que seguirá vlogueando y alentando como siempre y reiteró que espera no haber defraudado a su público. "Como digo siempre: banquemos a los jugadores y a los que laburan todos los días para que lleguemos a lo más alto posible. El Martes desde la tribuna como sea, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno mas", cerró el comunicador de redes.