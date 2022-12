El fulminante mensaje de la esposa de Di María: "A todos los periodistas"

Jorgelina Cardoso, esposa del delantero Ángel Di María, hizo un afiladísimo anuncio para todos los periodistas que hablaron mal del futbolista, uno de los campeones del mundo.

Tras el encarnizado partido final del Mundial Qatar 2022, la Selección Argentina levantó la copa y millones celebraron la revancha de Lionel Messi. En el marco de los festejos, Jorgelina Cardoso -la esposa del delantero Ángel Di María- hizo un afiladísimo anuncio dirigido a todos los periodistas que hablaron mal de su esposo durante la competencia deportiva.

Según una publicación de ESPN, Jorgelina Cardoso se pronunció contra todos los periodistas que criticaron a su esposo, el futbolista Ángel Di María. “Tengo anotados en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal de él", manifestó la esposa del goleador apodado "Fideo".

“Ahora cuando piden notas, veo y digo: ‘Este no, chau’”, agregó, picante. Horas antes, Cardoso le dedicó una emotiva publicación de Instagram a Di María, que no tardó en estallar de me gustas y comentarios: "Con este final y con tu actuación no hay nada más que agregar. La mejor revancha que te dio el fútbol y la vida. TE MERECES ABSOLUTAMENTE TODA ESTA FELICIDAD… Gracias por ser argentino, gracias por regalarnos esos goles importantes en las finales, gracias por haberme escuchado cuando todos querían que renuncies. TE AMO HASTA DONDE NADIE LLEGA!"

Ángel Di María fue una de las estrellas del partido entre Argentina y Francia cuando a los 35 minutos del primer tiempo metió el segundo tanto. Con una Francia recuperada en el segundo tiempo, la Selección de Lionel Scaloni ganó la final por penales.

La Selección Argentina confirmó cómo serán los festejos por el Mundial 2022

La Selección Argentina anunció cuándo será la gran celebración con los hinchas en la Ciudad de Buenos Aires luego del campeonato obtenido en el Mundial de Qatar 2022. A través de los canales oficiales de las redes sociales, comunicaron que "el plantel campeón del mundo partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con los hinchas".

Por lo tanto, alrededor de las 12 horas del 20 de diciembre comenzará el recorrido del plantel nacional que le dio la tercera estrella de la Copa del Mundo a "La Albiceleste". Si bien todavía no trascendieron todos los detalles al respecto, es muy probable que los jugadores vayan arriba de un micro custodiado y con el camino despejado por las motos de la Policía para ir por las calles de diferentes lugares de la Capital Federal entre el lujoso predio que la AFA tiene en Ezeiza y el Obelisco.

Con Lionel Messi a la cabeza, los 26 jugadores, el cuerpo técnico y parte del staff de casi 70 personas de la delegación argentina que estuvieron unos 40 días en la Universidad de Qatar en la capital Doha serán ovacionados, aplaudidos y saludados por los fanáticos que los felicitarán por haber quebrado la interminable racha de 36 años sin títulos en los Mundiales.