¿Por qué pegarle calcomanías al auto puede generar una multa?

Por qué pueden hacerme una multa por calcomanías en el auto.

La Ley de Tránsito reglamenta la forma en la que las personas deben conducir en las calles y rutas que recorren distintos puntos de la Argentina. Una de las infracciones que puede ser considerada insólita por parte de los conductores es aquella que nace a partir de la presencia de calcomanías en el vehículo. Algo que se desaconseja colocar ya que en determinadas partes es obligatorio que no estén presentes.

Hay personas que reciben su auto y lo modifican de manera tal que se aleja bastante del producto que salió de la fábrica. Este grado de personalización debe respetar determinadas normas con el objetivo que un oficial de tránsito no considere que es necesario labrar una multa porque detectó una infracción que puede poner en riesgo la vida tanto de quien conduce como de los demás.

"Raul, me parece que estás dramatizando un poco", expresó NoCiruNo, como figura su usuario de X (ex Twitter). La imagen muestra a una camioneta que tiene una frase bastante larga en la parte trasera de la zona de carga. Algo que despertó risas en los comentarios porque se trata de una oración con un sentido muy particular. "Los hombres fuerte también se rompen pero sanan solos, sin dramatizar, sin hacer ruido", expresa. Una calcomanía que no merece sanción.

Los casos en los que decorar el auto o la camioneta con calcomanías puede presentar una multa es cuando se encuentran pegadas en la luneta trasera o en las ventanillas del auto. También aplica para aquellos que decoran el parabrisas. La intención es que estas zonas estén liberadas de cualquier obstrucción que disminuyan la visibilidad.

"Por transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos, será sancionado con multa desde 150 U.F. hasta 500 U.F., y serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de CINCO (5) puntos'", expresa el artículo 84 del Régimen de Contravenciones y Sanciones por Faltas Cometidas a la Ley N.º 24.449 de Tránsito.

¿Hay que tener la licencia de conducir física para conducir en Argentina 2025?

Las modificaciones llevadas a cabo por medio del Decreto 196/2025 permitieron una serie de flexibilizaciones en la Ley Nacional de Tránsito que estableció nuevas normas que los conductores deben cumplir al momento de subirse a un vehículo. Una de ellas se encuentra vinculada con la presencia o no del carnet de plástico de la licencia de conducir.

A partir de este año, las personas podrán mostrar la licencia de conducir digital que se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina y que se puede descargar en los sistemas Android como iOS. Se trata de un documento que tiene el mismo valor que el físico y no debe presentar ningún problema en caso de que sea solicitado. Aunque está claro que algunos prefieren continuar con el modelo anterior por motivos de seguridad.