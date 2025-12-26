Tenía 60 años y padecía cáncer: dolor por la muerte de un querido actor.

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de un veterano actor de comedia los 60 años.

Pat Finn, reconocido popularmente por su papel de Bill Norwood en la exitosa serie The Middle, murió este lunes por la noche en su residencia de Los Ángeles, tras librar una dura batalla contra el cáncer.

Según confirmaron fuentes familiares al portal TMZ, Finn murió rodeado de sus seres queridos. Si bien el entorno íntimo decidió no especificar públicamente qué tipo de cáncer padecía, reportes previos indicaban que había sido diagnosticado con cáncer de vejiga hace varios años. Le sobreviven su esposa Donna, con quien estaba casado desde 1990, y sus tres hijos.

La carrera de Finn estuvo marcada por la "vieja escuela" de la comedia norteamericana. Se formó en la Universidad de Marquette en 1987, donde no solo jugó al rugby, sino que forjó una amistad entrañable con el legendario Chris Farley. Ambos fueron compañeros de cuarto en Chicago y dieron sus primeros pasos juntos en la icónica tropa de improvisación Second City.

Su participación en Seinfeld

En la pantalla chica, Pat dejó su huella en los 90 con participaciones en The George Wendt Show y Murphy Brown. Sin embargo, los fanáticos de las sitcoms de culto lo recuerdan por su rol de Joe Mayo en Seinfeld y, más recientemente, por su trabajo constante entre 2011 y 2018 en The Middle. Varios colegas, como el comediante Jeff Dye, ya comenzaron a despedirlo en redes sociales, recordándolo como una de las personas más queridas y talentosas del ambiente.