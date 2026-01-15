Moria Casán habló el quilombo entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández

Moria Casán opinó de la pelea de María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández.

El enfrentamiento televisivo tuvo segunda vuelta. Luego del tenso intercambio que protagonizaron Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón en La mañana de Moria, fue Moria Casán quien tomó la palabra para dar su lectura del episodio y explicar el rol que asumió como conductora durante el conflicto. La diva se refirió al tema en Intrusos (América TV), donde, tras ver el resumen del cruce, describió la escena como parte de una dinámica casi teatral.

“Me resulta performático y me estoy moviendo como si fuera una comedia donde yo tengo que manejar un poco los hilos, porque soy la conductora”, explicó. Y profundizó sobre su decisión de no frenar la discusión en el momento: “Soy la conductora que mete histrionismo. En ese momento no me sale interrumpirlas, no para que se sigan peleando, sino para darles un tiempo de desahogo a las dos”.

El conflicto se había desatado durante la emisión de La mañana de Moria (El Trece), cuando se debatían actitudes que Callejón considera cuestionables por parte de Ángel de Brito. Fue la propia Moria quien advirtió gestos de Cinthia Fernández fuera de cámara mientras su compañera criticaba al conductor de LAM, lo que encendió la mecha.

Por qué se pelearon Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

Con el pie que le dio la conductora, Fernández defendió la libertad de opinión y relativizó las acusaciones. “Me parece que una persona opine no la convierte en un misógino ni nada por el estilo”, sostuvo, y recordó su vínculo laboral con De Brito: “Nosotros estamos sentados acá y opinamos de todo el mundo. Yo lo tuve como jefe muchos años”. La respuesta no tardó en llegar y Callejón la interrumpió para reafirmar su postura, reclamando su derecho a hablar sin ser condicionada.