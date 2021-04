La desopilante reacción de Moria Casán al recibir la vacuna Sinopharm: "Me tragué un chino con una planta de cannabis"

Moria Casán habló por primera vez del escándalo del Vacunatorio VIP que la tuvo como protagonista

Cada vez que Moria Casán es invitada a algún programa de televisión deja frases y títulos por doquier, se trate el tema que se trate. Esta ocasión no fue la excepción y la diva contó cuáles fueron sus sensaciones luego de recibir la vacuna de Sinopharm, tras el escándalo con la Sputnik V de hace unos meses que la tuvo en el centro de la polémica. "Sentí como que me hubiera tragado un chino con una planta de cannabis", aseguró divertida la "One".

Invitada a Lo de Mariana, Moria Casán reveló que finalmente se vacunó contra el coronavirus el pasado 11 de abril en Pilar, y luego de que su asistente la inscribiera. Consultada sobre si había sufrido algún efecto secundario luego de aplicarse la vacuna de Sinopharm, desarrollada en China, la diva apeló a todo su humor: "Sentí como que me hubiera tragado un chino con una planta de cannabis". "Los primeros días me tuve que tomar un Rivo", agregó Casán, aludiendo al popular ansiolítico Rivotril.

La diva también explicó qué pasó con el escándalo que se suscitó hace unos meses respecto a la posibilidad de vacunarse con la Sputnik V. En aquella oportunidad, Moria había contado que la habían llamado para ser una de las referentes populares para generar confianza en la Sputnik V. "Me iba a vacunar porque soy pro vacunas", aseguró la diva a la vez que explicó cómo surgió la posibilidad de inmunizarse.

Moria Casán comenzó asegurando que iba a contar "toda la verdad, porque no hay nada para ocultar", sobre el escándalo de vacunación VIP que la tuvo en el centro de la polémica hace unos meses. "Helena, mi nieta, va al colegio con el hijo de Axel Kicillof. Por lo tanto, son muy amigos, Kicillof ha ido con la mujer a los cumpleaños, mi nieta va y se queda generalmente en su casa", desarrolló la diva en su explicación sobre cómo había surgido la posibilidad de vacunarse.

En ese sentido, Casán expuso que la esposa del Gobernador se comunicó con Sofía Gala contándole que ante la "mala leche y desinformación" en la que estaba envuelta la Sputnik V, las autoridades "querían reunir a algunas personalidades que estuvieran dispuestas y que fueran referentes". Su hija le "rogó" que no se inmunizara, pero Moria la contrarió: "Me iba a vacunar porque soy pro vacunas". La diva confirmó que aceptaba la propuesta, por lo que quedó en que le iban a avisar cuándo y dónde iba a ser la vacunación.

Luego, Casán contó la novedad en el programa de Susana Roccasalvo y rápidamente el escándalo se desató, algo que enojó mucho a la diva: "Me enojé porque yo también soy un ser esencial, tengo más de 70 años, trabajo hace más de 50, creo en mi país, con todos los impuestos que hay, tendría que haber vacunas hasta para Paraguay". Finalmente, tras el escándalo no se vacunó hasta que su asistente la anotó y se pudo inmunizar con la vacuna china Sinopharm el pasado 11 de abril, en Pilar.