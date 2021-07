Morena Beltrán se vacunó contra el Covid-19 y ubicó a un usuario de Twitter: "No es un chiste"

La periodista de ESPN se vacunó contra el coronavirus y, al leer los comentarios en las redes, se enojó con un seguidor.

La campaña de vacunación contra el Covid-19 sigue con todo el impulso que da la amplia llegada de dosis al país y las franjas etarias que pueden acceder a ellas cada vez son menores. Es así que la periodista Morena Beltrán, quien se desempeña en ESPN, pudo inocularse en las últimas horas con 22 años de edad.

Así lo contó en redes Anelén Pedernera, la Licenciada en Obstetricia de la Universidad de Morón (según muestra su perfil de Twitter) cuyo tuit se volvió viral. “Vacuné a Morena Beltrán. ¿Ustedes bien?”, comentó la usuaria que tiene la misma edad que la conductora de SportsCenter. A su posteo, que sumó cada vez más likes hasta superar los 14.000, contestó la conductora de TV con un “Jajajaja vamooo” y cuatro corazones violetas.

Pero, además de los “me gusta” y de la respuesta de Morena, un usuario hizo una confusa acotación, que encendió a la especialista del deporte. “Si lo hace un hombre ese chiste que pasa”, comentó un usuario, bajo el nombre de @antiestado82. Beltrán no tardó en reaccionar y lo ubicó con su contundente contestación: “No es un chiste bolud... Me vacunó en serio”.

El fuerte cruce de Morena Beltrán con un seguidor en Twitter.

More Beltrán sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje

La Selección Argentina se consagró campeón tras 28 años sin un título al obtener la Copa América con una victoria sobre Brasil en el Maracaná. El partido fue muy festejado en las calles y muchos argentinos tuvieron que cumplir promesas que hicieron antes del campeonato. Es el caso de la popular periodista de ESPN, Morena Baltrán, quien se tatuó en una pierna la fecha histórica de Messi y compañía.

"De bandera la ilusión", se tatuó la joven periodista de ESPN, en la zona de la pierna por encima del talón. La conductora de SportsCenter es una de las pocas caras de la señal que se salvaron de las críticas del público tras la Copa América. Otros de sus colegas como Mariano Closs, Sebastián Vignolo, el Chavo Fucks, entre otros, fueron duramente señalados por operar contra la Selección y por atacar al técnico Lionel Scaloni.