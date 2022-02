La condición que puso Mirtha Legrand a los invitados de su cumpleaños: "Se lo dije a todos"

La diva llegó a los 95 y hará una fiesta en su propia casa. La condición que pidió a quienes la visitarán en este día especial.

Mirtha Legrand cumplió los 95 años este miércoles 23 de febrero de 2022 y ella misma reveló qué les pidió a los invitados que la visitarán esta noche en una jornada muy especial. La diva parece haber dejado atrás la preocupación y el susto que vivió por la pandemia de coronavirus y ahora se soltó un poco más.

En pleno diálogo con Crónica Anunciada, "La Chiqui" se tomó un tiempo breve para expresarse acerca de las sensaciones que se le cruzan por la cabeza en este día. Y hasta repasó lo que le ocurrió en estos casi dos años de confinamiento obligatorio, por el cual la tuvo que reemplazar su nieta Juana Viale en sus programas en la televisión argentina.

La condición de Mirtha Legrand a sus invitados en el cumpleaños 95

La conductora de El Trece se sinceró en las horas previas a la celebración por un nuevo aniversario de vida y hasta resaltó que ya no le hacen falta los obsequios materiales como para ser feliz. Como parte de la conversación en Crónica Anunciada, le preguntaron "¿qué se le regala a Mirtha Legrand?" y la santafesina expresó: "Mirá, a todos mis amigos que les invité les dije ´sin regalos´".

Los preparativos para el cumpleaños de Mirtha Legrand van muy bien.

Sin embargo, a los pocos segundos, la presentadora y exactriz reveló qué objetos recibió por su gran día: "No, mirá... Bueno, ahora me llegaron una cantidad de flores impresionantes... Me regalan de todo: jabones, perfumes, libros, discos. De todo, de todo, variado, pero yo les puse a todos ´sin regalos´".

Para tratar de explicar su curioso pedido hacia los huéspedes, Mirtha Legrand resaltó que "están muy caras las cosas y tampoco hay que comprometer a la gente". Y profundizó al respecto: "Todos me dicen lo mismo: ´no sé qué regalarte, no sé qué regalarte´".

"Yo aprecio todo: los regalos importantes y los no importantes", amplió la líder de Almorzando con Mirtha Legrand y de La Noche de Mirtha. Además, reconoció que "siempre es una molestia para el que regala, que se tuvo que molestar, y bueno...".

Para terminar, la principal diva de la pantalla chica nacional sentenció: "Pasaremos un día agradable. Está muy lindo el día, eh. El festejo es esta noche, sí, sí".

Los famosos que estarán en el cumpleaños de Mirtha Legrand

Algunas de las personalidades que dirán presente en la lujosa fiesta son Susana Giménez, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Coca Calabró y Carlos Rotteberg.