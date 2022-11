La muerte que golpea a México a horas del partido con Argentina

Una histórica figura de la cultura mexicana falleció de cáncer de riñón. Los homenajes en las redes.

El partido entre Argentina y México por el Mundial de Qatar 2022 paraliza a ambos países. Pero a pocas horas de disputarse, una triste noticia sacudió a los mexicanos y los mensajes se agolparon en las redes sociales. Se trata de la muerte del actor Héctor Bonilla, un símbolo de la cultura por su trabajo tanto en televisión, teatro y cine.

"La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer", se lee en el tuit publicado poco antes de las 17:00 horas de este viernes.

El actor originario de Puebla tenía 83 años, su muerte se da tras una lucha contra el cáncer de riñón que se informó padecía desde 2020. En un comunicado, que su hijo Fernando Bonilla compartió en redes sociales, se dieron pormenores del deceso de su padre.

"Por medio de la presente informamos que hoy 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla", se lee en el texto. "Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final", añadió.

"Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió como el quería", continuó el comunicado.

Además, compartieron un epitafio que el propio Bonilla escribió para sí mismo hace unos años: "Se acabo la función, no estén chingando (molestando), el que me vio, me vio, no queda nada".

Historial Argentina vs México en Mundiales

Hubo tres partidos entre Argentina y México en la historia de los Mundiales: Uruguay 1930; Alemania 2006; Sudáfrica 2010. En los tres casos ganó Argentina.

Uruguay 1930: 6-3 para Argentina. Stábile (x3), Adolfo Zumelzú y un gol de Francisco Varallo. Para México: Manuel Rosas (2) y Roberto Gayón.

Alemania 2006: 2-1 para Argentina. Hernán Crespo y Maxi Rodríguez. Para México: Rafa Márquez.

Sudáfrica 2010: 3-1 para Argetnina: Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez (x2). Para México: Chicharito Hernández.