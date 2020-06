El sábado por la noche, Lola Latorre estuvo en PH: Podemos Hablar y habló sobre la relación entre su padre y la mediática Natacha Jaitt. Al ver el momento, Yanina Latorre no pudo evitar romper en llanto y aseguró que nunca perdonará a su marido por "romperle el corazón" a su hija.

"No fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Mi papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta mucho la relación con mi papá, no tengo una buena relación, pero intento cada día superarlo”, reflexionó la joven, visiblemente conmocionada por el recuerdo de lo ocurrido. Y agregó: “Sigue siendo mi papá, a pesar de todo lo que pasó. Yo lo amo, pero esto me rompió el corazón. Hoy en día sigo frustrada, enojada, lo miro y digo ‘no’. Creo que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta".

En Los Ángeles a la Mañana, Yanina Latorre analizó los dichos de su hija y contó cómo vive ella la relación entre su marido y su primogénita. "A Diego esto lo angustia, es un proceso que le cuesta un montón. A Diego lo ayudé y lo voy a ayudar en todo. Pero en este problema con Lola no voy a ayudar. Cuando uno se manda una cagada tiene que saber las consecuencias, y se puede joder a un hijo”.

“Lo único que no le perdono ni le voy a perdonar nunca y lo digo de verdad. Porque uno puede aprender a convivir, porque hay cosas que no se perdonan, es que Lola diga que su papá le rompió el corazón. Es lo único que nunca le voy a perdonar. Y Diego tampoco se lo va a perdonar”, concluyó Yanina.