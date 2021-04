Víctor Hugo Morales continua su recuperación tras superar el COVID-19.

A un mes de haber estado internado en el Sanatorio Los Arcos en Palermo, el periodista Víctor Hugo Morales recibió el alta y comenzó su rehabilitación post COVID-19.

La información fue confirmada por el periodista Pablo Montagna, quien especificó que a Víctor Hugo le dieron el alta en las últimas horas. La rehabilitación la hará en la Clínica de Rehabilitación Integral Alcla del barrio de Belgrano.

El periodista había sido internado por una neumonía bilateral, producto de las complicaciones de su cuadro de COVID-19. Había dado positivo la tarde del 20 de marzo. Además, en los últimos días, el periodista de C5N y AM 750 AM hacía salidas esporádicas vía telefónica en su programa radial, que se emite a diario de 7 a 12 horas, donde iba contando su evolución. “El cuerpo está devastado”, sentenció, contando su cuadro post virus.

“Me mandan a un instituto de recuperación. Estas son las consecuencias, aún habiendo salvado la vida, de lo que es el coronavirus", informó Víctor Hugo sobre la rehabilitación que le espera para recuperarse por completo. Por otro lado, indicó que esto se debe a una recomendación explícita de los médicos, quienes le explicaron que con eso lograría más efectividad en recuperar su motricidad y la fuerza de sus músculos. "Parezco otra persona", había declarado Morales, a sus colegas, en una entrevista.

“Lo cuento porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia”, agregó Víctor Hugo sobre las "facturas tremendas" que le está pasando el virus en el cuerpo, pese a sentirse bien. "Te tira para abajo, es una fuerza devastadora. El deterioro que deja el Covid es impresionante", había explicado Víctor Hugo, en diálogo con C5N.

“Tuve una neumonía muy severa, de esas que te pueden perfectamente costar la vida. He tenido que consumir muchísimo oxígeno, todavía lo estoy haciendo. Miro mi cuerpo y lo veo envejecido. Tengo que hacer una recuperación muy importante y pronta porque te tira para abajo. Dormir en una sala de terapia intensiva es muy difícil”, aseveró en diálogo con C5N.

"Es un ámbito que califica muy elevadamente a la medicina en la Argentina", destacó el periodista sobre su experiencia en terapia intensiva y aprovechó para agradecer la atención de los médicos y enfermeros que lo acompañaron durante su internación. "Hay una cuestión humana que te desborda. Lo que un enfermero hoy significa para mí... Nunca pensé que uno puede deber tanto al amor, a la consideración, a la ternura, a la preocupación y la palabra de un enfermero. Alguien que a las 2 de la mañana se asoma para ver si estás durmiendo bien o mal".

"Me han bañado en la cama porque no tenía fuerzas para poder hacerlo. Al principio, verdaderamente no podía con mi alma. Cuando termine todo esto, va a ser la sensación de recordar lo humano, lo que un enfermero ha dado. Tengo tanta gratitud que no tengo palabras", completó.