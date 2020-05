Susana Giménez en Animales Sueltos: las lamentables frases de la conductora desde Uruguay

Después de haberse ido a Uruguay y tras haber hablado en diferentes medios de comunicación sobre la razón por la que lo hizo, Susana Giménez terminó la gira mediática en Animales Sueltos y lanzó una serie de definiciones llamativas en la que no solo comparó a Argentina con Venezuela, si no que también atacó "al populismo" dijo que tuvo que "firmar más papeles que para irse a la Rusia Comunista" y atacó a "La Campora"

En una entrevista que le brindó a Luis Novaresio, la conductora cercana al macrismo atacó con todo al gobierno y disparó una serie de frases llamativas. En la comunicación dijo que "a Alberto Fernández lo presiona La Campora" para que siga la cuarentena y, de esa forma, argumentó su viaje a Uruguay.

Tal fue la gravedad de las frases de la conductora que, después de la entrevista, Romina Manguel y LuisNovaresio tuvieron una discusión al aire por lo dicho por Giménez.

Las frases más insólitas de la noche en la entrevista.

-(Sobre la razón de haber ido a Uruguay) "Hoy les pregunté a los tipos que trabajan con Wiñazki, que son unos genios. Por cada 100 infectados circulan 95. En las villas no."

- "La gente no puede estar encerrada 80 días".

-(Sobre la posibilidad de ella de poder salir del país) "Lamentablemente, no podemos ser todos iguales. Esto es así desde que el mundo es mundo"

-"Lo que arruinó todo fue cuando nos encerraron a todos y abrieron las cárceles. Los chorros están afuera y nosotros adentro. Así empezó todo. Esto ya pasó en este país. Con Cámpora."

-"El populismo es muy peligroso. El otro día en la fila para comprar huevos vi a Venezuela. Vi a Venezuela. Yo conozco mucho a Venezuela, era el país más rico de Sudamérica"

-"San Martín era un ídolo total"

-"Alfonsín era amoroso. Cunado su nieta tuvo un accidente yo lo llamé y el me devolvió el llamado y me pareció tan tierno"

-"Es difícil. Al principio le dije que me gusto su forma de ser. Ahora lo veo muy presionado. La política es una cosa tan asquerosa y corrupta. no es para mi. No puedo opinar sobre eso".

-"Llené más papeles para venir a acá que como si tuviera que ira a la Rusia comunista"