Rocío Oliva hizo públicos detalles de su convivencia con Diego Maradona

Rocío Oliva habló como nunca de su relación con Diego Maradona, tras seis años junto al ex futbolista. La joven deportista se separó hace dos años, y en su visita a Intrusos dio detalles desconocidos sobre cómo fue su vínculo con él.

Oliva hizo referencia a su primera separación, cuando salió a la luz una filmación en el que Diego la trataba de manera violenta cuando le quiso sacar su celular. "Ese video yo no lo hice circular. Se lo mandé a una sola persona y de ahí se hizo viral", aclaró. "En ese momento tenía 20 años y pensaba que la cosas eran distintas. Después me puse más canchera con otras cosas", dijo.

Pese a que aseguró que "Diego nunca fue violento" y que "nunca ejerció violencia de género", contó que no sólo la amenazó en ese momento -le decía: "'Si no estás conmigo, algo te va a pasar, podés ir presa'", sino que además no la dejaba trabajar. "No lo extraño y no tenemos relación ahora, pero si me llama, lo atiendo”, explicó en diálogo con Jorge Rial en Intrusos.

Y agregó: "Estuvimos seis años juntos y cuando me separé me pareció bien hacerle un reclamo económico, porque es mi derecho. Lo hablamos con mi abogada, Ana Rosenlfeld, y con Diego también. No hablamos de plata todavía. No fue el amor de mi vida, pero sí un hombre importante. Hoy tengo una relación y estoy bien, haciendo lo que me gusta, en el deporte, en los medios. Volver con Diego sería retroceder mucho. Fueron seis años intensos a su lado", reconoció.

Oliva también recordó cómo lo conoció: "En Mar del Plata. Yo estaba de vacaciones con dos amigas y había ido a ver el clásico River-Boca. Estaban todos los hoteles a tope y nos dijeron de ir al Hermitage porque un matrimonio amigo se iba y podíamos dormir en esa habitación. Cuando llegamos, justo salían los jugadores de Boca. Luego, salió Diego y al verme me guiñó el ojo".

"Después con mi amiga fuimos a la habitación, nos bañamos y cuando salíamos a comer, tres hombres se me acercaron a decir que Diego me estaba buscando. Fui y me recibió en pijama. Le dije: 'Ay, que bajito que sos', y se rió diciéndome que era muy atrevida. Se vistió y fuimos a cenar y charlamos hasta las 4 de la mañana. Nos quedamos dos días juntos porque él tenía que irse al cumpleaños de Claudia Villafañe. Cuando se fue me dijo que íbamos a volver a vernos”.

"Yo no le creí pero al mes me llamaron y me mandó un pasaje a España, porque estaba yéndose a ver a su nieto Benjamín. Cuando nos conocimos todavía estaba con Ojeda, pero no sé qué pasó entre ellos. Diego tiene un corazón enorme, es buena persona, solidario y muy buen amigo. Nunca me van a escuchar a hablar mal de él", afirmó.

Además, contó que no fue al casamiento de su hija Dalma porque "no quiso" y aseguró que "Diego hace lo que quiere". "Si no ve a Dieguito Fernando no es por mi culpa”, manifestó en referencia al hijo que el DT tiene con Verónica Ojeda.

Sin embargo, Roció dejó en claro que fue la persona que motivó el encuentro entre el Diez con su hijo Diego Junior. "Todas las noches, Junior le mandaba mensajes a Diego, que no quería contestar. Entonces, sin decirle nada, contestaba y Junior se emocionaba mucho. Un día en Intrusos, que tuve que ver con este reencuentro, escuché que Junior contestaba una pregunta con una frase de Diego y se lo conté. Le gustó y me dijo que lo llamara y lo invitara a cenar. Y así fue. Vino a casa, se abrazaron, Junior lloraba y Diego también se emocionó", finalizó Oliva.