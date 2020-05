Rating de TN y el viaje de Susana Giménez a Uruguay: la explosiva pelea entre Jorge Rial y Nicolás Wiñazki

El viaje de Susana Giménez a Uruguay desencadenó una pelea entre Jorge Rial y Nicolás Wiñazki que hace un tiempo estaba latente. Tras un ligero cruce en Twitter, el conductor de Intrusos salió con los tapones de punta en su programa y hasta lo culpó de la decadencia en la audiencia de TN.

“De hecho, la primera nota que da ayer Susana, se la da a Wiñazki. Y yo subí un tuit diciendo sobre cómo le habían ido al hueso a Tinelli y que con Susana habían sido... y los dos viajes eran legales. Él en un momento me contesta y me dice 'periodismo, hay que chequear'. Justo TN, que no chequea nada, que está lleno de fake news y que están tan nerviosos y preocupados porque están terceros cómodos. Todos los días tanto A24 como C5N les dan una paliza”, disparó el periodista haciendo alusión a las mediciones de audiencia.

Además, Rial indicó que el discípulo de Jorge Lanata es el factor por el que el rating del noticiero del Grupo Clarín cae. “El quiebre de TN es en el espacio de Wiñazki, es el que rompe todo”, aseveró el presentador de televisión y radio.

“Dice chequear y me acuerdo que cuando fue lo de Tinelli, los que chequeamos de verdad lo que había en esa valija fuimos nosotros. Porque ahí decían que había chocolate, y acá chequeamos que ni siquiera era una valija, fue un bolso, y con medicamentos muy sensibles que ni siquiera se encargaron de averiguar qué eran. Y es cierto que había un par de camperas, pero es el tema ideológico, porque a Tinelli no se le perdona que se maneje como político y responda como estrella, y no es así, si te manejás como político, las consecuencias son políticas, y lo que pagó Marcelo fueron consecuencias políticas, porque se sentó en la mesa del hambre y apoyó este gobierno”, sentenció el conductor de Intrusos.