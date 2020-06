Radio Mitre: Lanata atacó a Tinelli y a Cristina Kirchner tras filtrar escuchas con Grondona

La guerra entre el periodista ultra macrista Jorge Lanata y Marcelo Tinelli es total. A la filtración de escuchas entre el conductor y presidente de San Lorenzo y el fallecido jefe de la AFA, Julio Grondona, le siguió un feroz intercambio con el animador de Radio Mitre. En los audios filtrados por Lanata se escucha a Tinelli reclamándole a Grondona por arbitrajes y la relación con los jueces del torneo local de fútbol.

"Tinelli es un payaso que estuvo con todos los gobiernos", dijo el periodista macrista sobre el conductor de Bailando por un Sueño. “La otra cosa que me llama la atención es que Tinelli cada vez está más parecido a Cristina”, dijo Lanata sobre el reclamo del popular animador por la filtración de las escuchas difundidas por el Grupo Clarín. Tinelli apuntó contra "un ex presidente de Boca" en alusión a Daniel Angelici, íntimo amigo de Mauricio Macri y sindicado como uno de los operadores de la "Mesa Judicial" de la administración Cambiemos.

En las escuchas que, habían sido ordenadas por el Juez Oyarbide, se oye como Marcelo Tinelli tiene diversas charlas con el ex líder de la Asociación del Fútbol Argentino en la que hace reclamos sobre árbitros, pedido referís más amigos y, sobretodo, habla de la relación que tiene con diversos jueces. Las escuchas son del año 2013 y, en el año 2017, ya se conocían parte de estos audios.

Los misiles de Lanata a Tinelli en Radio Mitre

“Tinelli es un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que todos lo respetan por miedo. No me pasa de tenerle miedo a Tinelli. Termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera“, dijo Lanata en su programa de Radio Mitre. "¿Tinelli pide que un fiscal me cite y me pida citar la fuente? Mientras tenga puchos me importa un carajo estar en cana. ¿Vos como supuesto periodista me decís que me cite la Justicia y revele la fuente? Pensalo un poquito, porque no lo voy a hacer”, retrucó el hiper macrista Lanata.

La guerra entre Tinelli y el animador macrista parece recrudecer. Se inició con el viaje de Tinelli a Esquel en plena cuarentena lo que lo convirtió en uno de los blancos preferidos del Grupo Clarín y de todos sus periodistas. Así, la vuelta de Tinelli al multimedio donde finalizó el último ciclo de Bailando por un Sueño es cada vez una incógnita más grande.