Hace varias semanas, Gastón Recondo protagonizó un desgarrador llanto al aire de Polémica en el Bar asegurando que sus nietos no podían ver a su abuelo, mientras otras figuras públicas se jactaron de violar la cuarentena pese a las indicaciones del Gobierno. Y en las últimas horas, una muerte sacudió a la familia del periodista deportivo: justamente, su padre dijo "adiós".

A los 74, Gastón Fermín Recondo (quien bautizó a su hijo con el mismo nombre de pila) murió luego de complicaciones clínicas a las que el periodista de América TV y TyC Sports no hizo alusión.

"Su corazón dijo ‘basta’. Ayer, 10 días después de cumplir 74 años, falleció mi papá. Fue el tercero de 6 hermanos. Siempre pendiente de todos ellos. Fue padre de un único hijo. Me dio su nombre además de su apellido", manifestó Recondo.

Por otra parte, y con un emotivo posteo en las redes sociales, el periodista agregó: "Te voy a extrañar mucho. Me queda la tranquilidad de saber que ya no sufrís más. Y me queda el orgullo de llevar tu nombre y tu apellido. Te amo, pá".