Preocupación por la desaparición de Guido Süller en medio de la cuarententa

El mediático Guido Süller generó preocupación entre sus amigos y seres queridos ya que abandonó el domicilio donde cumplía la cuarentena obligatoria y no contesta el teléfono.

Según el testimonio de sus allegados, el hermano de Silvia Süller se fue el 28 de mayo pasado de la casa de su amiga Claudia Morelli y desde hace cuatro días no responde llamadas ni mensajes, por lo que se desconoce su paradero.

"Guido desapareció de su casa y de donde estaba haciendo cuarentena con su amiga Claudia. ¡Desapareció, nadie sabe donde anda!", Federico Acosta, supuesta pareja de Süller, al portal Diario Show.

Acosta también señaló que la última vez que habló el ex azafato conversaron sobre sus intenciones de verse cuando terminara el aislamiento. "Pensábamos en hacer cuarentena juntos, pero él estaba haciéndola con Claudia, su amiga de Aerolíneas Argentinas. De la nada me llamó ella y me dijo que desapareció y que no está en ningún lado. No contesta el teléfono nada, tampoco sube nada a las redes", detalló.

Y agregó: "Estoy preocupado por si le paso algo o si se fue, pero a dónde se habrá ido. Un día de la nada desapareció.... Podría estar conmigo pero ahora no se donde está, con algún familiar no creo están peleados. Solo en pocos lugares podría estar".

Acosta, contó también que habló con el arquitecto que está construyendo la casa del mediático para saber si había regresado allí, pero tampoco lo encontraron en ese lugar. "Hablé con sus amigos que tengo en WhatsApp y tampoco está con ellos. ¡A nadie le contesta!", afirmó.

Y concluyó: "Puede ser que esté solo y aislado por la señal. Tendría que ir a buscarlo a un lugar pero no estoy seguro si está ahí o no. Es en una isla, en las tejas donde él y yo hicimos cuarentena... Pero no me responde y no estoy seguro si esta ahí".

Este no es el primer escándalo de Süller durante la cuarentena. Cunado comenzó el aislamiento se conoció que quedó encerrado en un camping de Zárate luego de que el dueño cerrara el lugar.