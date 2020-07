Polémica frase de Baby Etchecopar sobre su vida y Nisman

El conductor televisivo y radial Baby Etchecopar manifestó que teme terminar como el difunto fiscal Alberto Nisman: "Lo que vendría después de esto es un tiro", afirmó con preocupación.

“Yo hace muchos años vengo sufriendo las atrocidades. Yo cuando hablo de Cristina no hablo porque no me guste el peinado o porque no me gusta que baile. Hablo porque la he padecido, con esto no me victimizo porque ya pasó hace mucho tiempo, pero quiero que ustedes sepan qué es lo que pasa", arrancó.

Agregó: "Que salga un tipo a querer agredir a Majul, a Lanata, al propio Leuco. Yo lo comento pero no me victimizo, nunca anduve con custodias. Pero Ritondo me mandaba a Gendarmería en los teatros a la provincia, en muchos iban y amenazan a los dueños del teatro”, sostuvo.

Etchecopar afirmó: “Cuando estaba lleno venían y te decían que había que levantarlo porque le iban a prender fuego el teatro. Lo que vendría después de esto es un tiro, como pasó con Nisman. No es raro que un loquito de esto te rompan la cabeza. Mi productora de la radio me avisa cuando anda un grupo rondando por ahí. Se llegó a un punto donde llaman a los dueños de los medios para que nos levanten”, sentenció.

Lo hizo en TN donde arrancó: “Gracias Alfredo Leuco, es un honor que un periodista de su talla, junto a Nelson Castro, se solidarice y esté con todos nosotros, con este grupo de periodistas que hemos sido amenazados sistemáticamente por Cristina (Kirchner). Quiero decirles gracias, porque están en otro canal, diferentes tiempos, horarios. Pero para mí, que esta gente enorme como Lanata y Leuco estén en el mismo grupo, luchando por la libertad…”, aseguró.

“Ellos vienen luchando por la libertad hace muchísimos años. Yo realmente le explicaba a Alfredo que hace muchos años venimos sufriendo agresiones. Creo que hemos pasado a una censura y a una dictadura encubierta a la que nos hemos acostumbrado de un forma tan pasiva, que ni siquiera se vio en la película Bambi, hasta a Bambi le daría vergüenza ver esto”, finalizó Baby Etchecopar.