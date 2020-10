Nicolás Odetti, conocido como “Oscu” o “Oscurlod”, es un músico y streamer de 21 años quien lanzó una jugada propuesta a Romina Malaspina. “¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?”, le preguntó, a lo que la conductora respondió "un millón". La tarea parecía muy difícil pero lo logró y la modelo quiso cambiar las reglas del trato, y esto enojó a un periodista de TN: Osvaldo Bazán.

"Pará, en serio Malaspina no va a salir con el pibe? Fea la actitud. Un millón de likes! Dame 10 y vamos a comer un Capitán del Espacio!", escribió en su cuenta de Twitter el periodista de TN. Y es que lo que comenzó como un chiste se le fue de las manos a la modelo, que no esperó que su admirador lograra el objetivo.

Con su millón, el joven youtuber celebró: “El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho Romina Malaspina”. Sin embargo, con todos los que le dieron like expectantes, la modelo se habría arrepentido de su promesa.

Malaspina explicó en sus redes: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón”.

Sin embargo, debido a que hay que respetar la cuarentena, no se trataría de una cita convencional: “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”.

Sobre la posibilidad de llegar a algo más, aclaró: “Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”. Así la modelo redobló la apuesta aunque le pidió ir paso a paso “Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”.

Más tarde, en un nuevo video que publicó en sus historias de Instagram, agregó “Oscu llegaste al millón de likes, te ganaste la cita virtual, pero en caso de que me quieras ver en persona, vamos a ver si te aguantas a estos muñecos”, dijo señalando a sus compañeros de canal, que la acompañarían en caso de que se diera el encuentro presencial.