Después de la declaración de amor de Yanina Latorre a Jorge Lanata, ahora se sumó a la polémica Noelia Marzol. La modelo se refirió al tema y redobló la apuesta. El periodista macrista no se quedó atrás.

Todo arrancó cuando hace algunos días Latorre reveló que Lanata es el único hombre con el que le sería infiel a su marido Diego Latorre y después apuntó: "Me encanta el olor, cómo se viste, la inteligencia". "Si Lanata me da bola le doy hasta dejarlo sin aliento", lanzó y agregó: "No pasó nada porque no me invitó. Yo soy machista".

Ahora, la panelista volvió a hablar de sus gustos sexuales e hizo el ranking de las tres mujeres famosas con las que tendría intimidad y en la lista incluyó a Marzol.

Luego, la vedette recogió el guante y afirmó: "¡Pero claro! Banco el amor. ¡Por más amor y menos misoginia!" y profundizó: "Me produce gracia lo que dijo Yanina y me halaga. Creo que a todo el mundo le gusta sentirse deseado. Es halagador y divertido lo que dijo. En mi fantasía estaría con Yanina y Jorge Lanata, porque me calienta igual que a Yanina. En la imaginación vale todo".

Por eso, el periodista ultramacrista salió a responderle. En vivo desde su programa en Radio Mitre, afirmó: "Marzol, anotá", y aseguró que atenderá el llamado. "Es divina. Laburó conmigo cuando yo hacía la revista en el Maipo", añadió Lanata.