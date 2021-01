El chef de la Televisión Pública se arrepintió de sus declaraciones en contra del reality "MasterChef Celebrity".

Mientras se prepara para volver a la pantalla de TV Pública en un ciclo de entretenimientos junto a Federica Pais, Guillermo Calabrese habló de su salida de "Cocineros argentinos" y confesó haberse enganchado con el reality "MasterChef Celebrity", luego de haberlo defenestrado semanas atrás. "Es un show espectacular", lanzó de manera inesperada.

"Los 12 años en 'Cocineros Argentinos' fueron una alegría y satisfacción, más allá de que alguna vez haya metido la pata", dijo el reconocido cocinero en diálogo con "Pasa Montagna", por Radio Rivadavia, y precisó que su desvinculación se debió a diferencias económicas a la hora de negociar un nuevo contrato y reveló que fue convocado para participar en "Cantando 2020", pero se negó.

Ante el boom de los realities de cocina, como "Bake Off", "El gran premio de la cocina" y "MasterChef Celebrity", reconoció que se convirtió en un fiel televidente del ciclo que conduce Santiago Del Moro en Telefe. "Me enganché mucho con 'MasterChef'", reveló "Cala", aunque en un principio se mostró muy crítico con el ciclo, y reconoció que sus participantes preferidas son Sofía Pachano, Belu Lucius y Claudia Villafañe. Recordemos que el chef se había mostrado afín a los rumores que circulaban en torno a la dudosa procedencia de los platos de Vicky Xipolitakis.

"Es un show espectacular, al principio lo estaba viendo desde un lado profesional y me parecía que algunas cosas no iban, pero es buenísimo. El jurado me parece espléndido", agregó. Eso sí, más allá de su largo recorrido en la gastronomía, no se imagina en el rol que hoy ocupan Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

"No sé si me divertiría ser jurado. Yo tengo un Doctor Jekyll y Mister Hyde: por un lado, soy el gordito simpático que se lleva bien con todos y se divierte en la tele, baila cumbia y cocina, pero por otro lado soy el académico y hace 23 años dirijo un instituto de gastronomía muy exitosa. Yo tengo el conocimiento de todo, pero me pongo el acting de gordito travieso, pero no sé si podría ser jurado porque sería terriblemente estricto", explicó y definió su formación como "purista".

Y aclaró: "No sé si podría jugar cuando viene un participante y me trae un plato que lo hizo para el traste. No sé si sería lo suficiente amable y televisivo o si tendría la tranquilidad y fortaleza que tiene Martitegui antes de mandar 'a la chucha' a la que le trae un plato crudo".