Martín Bossi fue entrevistado en el noticiero de Telenoche por Diego Leuco y María Laura Santillán. A su vez, Nelson Castro también se encontraba presente y es por este motivo que el humorista aprovechó para declararle su amor en vivo. El inesperado momento televisivo sucedió, y las cámaras lograron capturarlo.

"Con Nelson histeriqueamos un poco, le mandás un mensaje y te contesta a los tres días", aseguró Bossi, quien se encontraba (a su vez) realizando parte de sus desopilantes actuaciones en la pantalla del canal de Grupo Clarín. El acontecimiento generó carcajadas en el estudio del programa.

Por otra parte, Martín enfatizó en la gran carga horaria que Castro posee dentro del plano laboral: "¿Viste que aparece en todos lados? No le puedo agarrar el timing. El otro día estaban los pastores evangelistas y apareció". Luego de escuchar la risa desenfrenada de Castro, Bossi reconoció haberle compuesto un tema musical dedicado exclusivamente al periodista: "Yo le compuse una canción".

"Sin querer me he vuelto a enamorar, no será que siempre ocurre a mi edad. Fuego contra Nelson es amar, Nelson de quien no puedo escapar", recitó Bossi, en una adaptación de Fuego contra fuego del cantante Ricky Martin. Después de entonar esta estrofa y cantar una reconocida canción de Chiquititas ("Tengo el corazón con agujeritos"), Bossi preguntó por su agasajado.

"¿Por qué no me habla? ¿No me puede hablar a mí? ¿Por qué me trata con tanta distancia? Fuera del aire me dice: 'Tú, tú, nadie como tú, tú'", recalcó el imitador, quien entretuvo a oyentes y periodistas con sus desopilantes números. Nelson Castro, sin dudas, vivió un momento a pura risa.