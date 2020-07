Mario Massaccesi habló con Mirtha Legrand y reveló qué le dijo tras un polémico programa

En plena cuarentena, el periodista Mario Massaccesi lanzó una primicia al revelar que Mirtha Legrand le pidió disculpas luego del tenso intercambio que tuvieron en 2019, cuando la conductora le preguntó si había sido víctima de violación durante su infancia. "Dos horas después del programa recibí su llamada y me pidió perdón por privado", comentó.

Durante el fin de semana Massaccesi volvió a las "mesazas" y esto fue motivo de sorpresa para muchos de los que siguieron de cerca el conflicto por el que Legrand recibió críticas y repudio unánime. “Dos horas después del programa, me llamó Mirtha Legrand personalmente y por supuesto la atendí. Ya me había pedido disculpas públicas a través de las redes sociales y me pidió disculpas por privado, que la disculpara con mi familia", relató el periodista, en diálogo con Pablo Montagna (Radio Rivadavia).

A pesar de que en el momento se enojó, Massaccesi sostuvo que no tenía problemas de volver a los almuerzos y "si hubiera estado Mirtha, hubiese sido todo igual", dando a entender que ya olvidó las diferencias que alguna vez tuvieron. "Estuvimos charlando sobre lo que pasó durante veinte minutos y la entendí. Una vez que aceptás las disculpas, el tema se acabó. A mí me gusta hablar de disculpas y no de perdón, porque perdona Dios.No me gusta el conflicto, lo evito, lo soluciono y listo”, agregó el conductor de "En Síntesis".

“En mi la palabra secreto se ha hecho famosa y yo me río de eso. Elijo reírme porque todos tenemos una parte que tiene que ver con tu vida íntima y cada uno elige cuán amplia es brecha. Por ejemplo, en Moria Casán puede ser menor que para Nelson Castro y está bien así”, reflexionó sin entrar en demasiados detalles sobre su vida privada.