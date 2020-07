Mariano Iúdica fue denunciado públicamente por criticar el peso de Andrea Taboada

La panelista de Los Ángeles de la Mañana, Andrea Taboada, contó que Mariano Iúdica le hacía comentarios gordofóbicos cuando ella trabajaba en Polémica en el Bar. La periodista sostuvo que el conductor le decía "vamos, seguí adelgazando, que la cámara te pide más".

Después de que el video de Oriana Sabatini en el que se refiere a trastornos alimenticios y estereotipos de belleza hegemónica se hiciera viral en las redes sociales, Taboada se animó a relatar cómo fue lo que a ella le tocó vivir con su excompañero de equipo.

Así, señaló que el periodista le pedía continuamente "que esté más delgada" para salir al frente de la pantalla y aclaró que esa era la mirada que él siempre tenía. "Me acuerdo que hubo un momento en el que empecé a hacer más gimnasia y había adelgazado un poco, Iúdica me decía 'estás re bien', ' me encanta como estás'", aseguró y profundizó: "Me decía 'Vamos, vamos seguí, que la cámara te pide más'".

En este sentido, sus compañeras se indignaron y describieron cómo es la situación en los distintos medios de comunicación. Karina Iavícoli, por ejemplo, indicó que ella "no adelgazaría 10 kilos para que me aceptaran en el programa". Ángel de Brito por su parte, confirmó que las críticas a la estética y a la apariencia la suelen padecer más las mujeres que los hombres.