Marcelo Longobardi criticó a Macri y los trolls salieron a operarlo

En el programa del hijo del periodista Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi le hizo una feroz crítica a Mauricio Macri sobre su capacidad de gobernar durante los cuatro años en los que estuvo al frente del Gobierno.

En uno de sus comentarios, Longobardi lanzó que "Mauricio Macri no estuvo a la altura de gobernar el país" y, además, sostuvo que los cuatro años del Gobierno del ex mandatario no fueron buenos. En el mismo editorial, además, aprovechó para decir que "hay un cambio de dirección" dentro de Juntos por el Cambio.

A los trolls macristas esta situación no le gustó e insólitamente empezaron a pegarle porque, según ellos, "abandonó a Mauricio Macri". Incluso se convirtió en tendencia en redes sociales por los ataques e los trolls.