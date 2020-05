Luis Majul denunció que lo agredieron y lanzó una insólita teoría que involucra al Gobierno

Luis Majul denunció públicamente que un hombre lo esperó a la salida de la radio para atacarlo. Además, sugirió que fue una persona enviada por el Gobierno.

En medio de una crisis social y económica por la emergencia sanitaria producto del coronavirus, el periodista ultramacrista contó que un hombre rompió la cuarentena, fue hasta uno de los lugares en los que trabaja e intentó atacarlo.

Además, deslizó que sería por orden de funcionarios del Estado, que lo harían en épocas difíciles para perseguir a periodistas.

"Hoy me vinieron a visitar a la radio. Yo trabajo en CNN Radio y de nuevo vino una persona a agredir", comenzó y profundizó: "Yo siempre me pregunto: '¿Son muchos loquitos sueltos? ¿O los mandan desde arriba?'".

Y continuó: "Siempre caen cuando el poder o los gobiernos, Cristina, que está complicada en las encuestas... ¿será un loquito suelto?"

"Que me disculpen pero a mi me da risa cuando vienen, me da un poco de verguenza ajena. Estaba en la calle el tipo y se me acercaba y yo le decía 'Un metro y medio por favor'", aseguró.