Luciana Salazar se incorporará al equipo de "Polémica en el Bar"

América prepara la incorporación de Luciana Salazar en el ciclo "Polémica en el Bar", que actualmente está lleno de figuras masculinas. La modelo aportará su visión en las discusiones y debates a partir del 16 de junio, según anunció en sus redes sociales.

"El 16 de junio empiezo en Polémica en el bar . Tendría que haber sido en abril, pero con la cuarentena se me complicó. Lindo reencontrarme con mis compañeros finalmente", escribió en Twitter e Instagram. A diferencia del resto de las mujeres que alguna vez pasaron por el ciclo, Salazar se sentará en la mesa y opinará sobre los temas a tratar.

Meses atrás y durante una entrevista con Intrusos, había afirmado: "es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres, y está bueno que se le de lugar a la mujer. Quiero aclarar que esto no es en reemplazo de nadie. Lo que voy a hacer nada tiene que ver con lo que hacía Virginia Gallardo y, de hecho, no soy la dueña del bar. Me gusta que Polémica le de otra vuelta. Siempre hubo muchos hombres en esa mesa y ausencia femenina. Me gusta que se incluya a la mujer porque habla de los tiempos que corren, reivindica nuestro lugar y nuestra lucha".

La mediática viene explotando su faceta de analista política en sus redes sociales, por lo que su rol en "Polémica" genera fuerte expectativa. Este era uno de los proyectos televisivos que Luli tenía previsto para 2020 y que fueron "pateados" por el COVID-19. También iba a ser parte de "Deconstruidas", un ciclo político femenino de C5N que tenía previsto lanzarse el 3 de mayo y que la tendría como conductora.