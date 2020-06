Leandro Santoro dejó en ridículo a Hernán Lombardi en un picante cruce en TN

El asesor y dirigente político Leandro Santoro protagonizó un fuerte cruce con el ex titular de Medios Públicos durante el macrismo, Hérnan Lombardi, y lo dejó expuesto sobre el espionaje ilegal que llevó adelante el gobierno del cual formó parte y las divisiones que existen dentro de Juntos por el Cambio.

En el programa A Dos Voces por TN, el ex funcionario replicó que “no existe esta división entre la oposición que gobierna y la que está en el partido, no es así” y aseguró: “Nosotros estamos bien unidos y no quiero chicanear con los problemas que existe en la coalición oficialista”.

Santoro recogió el guante y le estampó: “Si es por chicanear yo no te quiero chicanear con las escuchas ilegales de Macri, nos hacemos un programa aparte”. En esa línea, le recordó que durante el gobierno anterior “le infiltraron gente de inteligencia” a funcionarios y dirigentes políticos que eran parte del oficialismo. “Hoy Hernán no apareces en el listado, pero hay otros compañeros tuyos que sí aparecen”, manifestó el ex legislador.

Asimismo, apuntó que la oposición ahora “habla de defender la propiedad privada y sin pandemia, durante cuatro años de macrismo perdieron plata Molinos, Arcos y La Serenisia”.

En otro tramo del cruce, Lombardi minimizó la causa de espionaje ilegal y destacó la coordinación que llevó adelante durante el evento del G20, a lo cual, Santoro disparó: “Los periodistas que fueron espiados fue con la excusa del G20. Es lamentable”. El ex funcionario se excusó en que se trataba de una cuestión de seguridad por los mandatarios que asistieron al encuentro internacional, pero el asesor presidencial no se quedó callado y le recordó que “en este canal se denunció que estaba anotada una periodista como abortista”. “Son pavadas”, minimizó el ex titular de Medios Públicos.

En esa línea, Lombardi recurrió al viejo argumento de “70 años de decadencia peronista” para atacar a Santoro, a lo cual, el ex diputado porteño no se achicó y le preguntó: “¿Vos crees que Alfonsín estaría de acuerdo con esa definición?”. “Sí”, se limitó a decir el ex ministro.

“Jamás. Alfonsín siempre dijo que país lo destruyeron los golpes militares y los conservadores que se hicieron cargo de la economía. Vos fuiste contra de Alfonsín”, arremetió el ex legislador.

Lombardi intentó salir del debate y recomendó escuchar al ex presidente radical, a lo cual, Santoro lo interrumpió y le recomendó “un video de Alfonsín hablando de Carrió que también es muy interesante”, en referencia al material fílmico que es reconocido por que el ex mandatario advierte que Elisa Carrió es una enemiga del partido radical.