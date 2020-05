Lapidaria crítica de Romina Manguel a Luis Majul por su forma de hacer periodismo

La periodista Romina Manguel habló sus diferencias con el colega macrista Luis Majul por las famosas escuchas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli que divulgó en su programa y aseguró que no es el periodismo que le gusta. También se encargó de aclarar que su accionar fue ilegal.

"Yo con Majul tengo un problema personal porque pasó las famosas escuchas, lo cual era ilegal, entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Podían ser muy divertidas, pero en esas conversaciones el actual senador justifica que yo podía acceder a más documentos de Comodoro Py porque 'era de la SIDE'. A lo que la vicepresidenta le responde: 'Ah claro, es de la SIDE'", rememoró la integrante de Animales Sueltos, en una entrevista para Perfil. Y añadió, sacásticamente: "El amoroso de Luis, pasó eso en su programa sin dar el marco, el contexto y sin la posibilidad de que yo pudiese decir nada. No es el periodismo que me gusta para nada".

Por otra parte, Manguel apuntó a la "necesidad de reinventarse" en los medios por ser mujer: "Tenés que revalidar el título todo el tiempo, algo que a mis colegas varones no les pasa. Siento que vivo reinventándome. Tengo 47 años, empecé a trabajar a los 16 y el tiempo te da cierta experiencia. Sin embargo, constantemente estoy rindiendo examen o defendiéndome. Si bajo la guardia, me terminan lastimando.

"Todavía está la mirada entre ellos, no todos, de cuando miran como si dijeran: "Está muy interesante… pero ¿por qué no estás en tu casa haciendo milanesas?". A los medios todavía le falta mucho para darle otra entidad a una mujer hablando de política. Sé a lo que me enfrento todo el tiempo y más trabajando en Animales Sueltos", concluyó.

Estas declaraciones aparecen luego de un fuerte cruce que mantuvo con sus colegas Luis Novaresio y Javier Calvo, en el cual menospreciaron al aire su interpretación del fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las sesiones virtuales del Congreso y avalaron la operación montada por Clarín.