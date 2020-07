El periodista opositor 'Baby' Etchecopar realizó un editorial insólito al aire de A24. De hecho, rozó lo desopilante: en su búsqueda insaciable por ensuciar a Cristina Fernández de Kirchner: aseguró que recibió amenazas por parte de personas que fueron a buscarlo en nombre de la actual vicepresidenta de la Nación.

“Creo que hemos pasado a una censura y a una dictadura encubierta a la que nos hemos acostumbrado de un forma tan pasiva, que ni siquiera se vio en la película Bambi, hasta a Bambi le daría vergüenza ver esto”, enfatizó Etchecopar, al aire de Basta Baby.

Allí fue cuando lanzó un inesperado comentario: “Yo hace muchos años vengo sufriendo las atrocidades. Yo cuando hablo de Cristina no hablo porque no me guste el peinado o porque no me gusta que baile. Hablo porque la he padecido, con esto no me victimizo porque ya pasó hace mucho tiempo, pero quiero que ustedes sepan qué es lo que pasa. Que salga un tipo a querer agredir a Majul, a Lanata, al propio Leuco. Yo lo comento pero no me victimizo, nunca anduve con custodias. Pero Ritondo me mandaba a Gendarmería en los teatros a la provincia, en muchos iban y amenazan a los dueños del teatro”.

“Cuando estaba lleno venían y te decían que había que levantarlo porque le iban a prender fuego el teatro. Lo que vendría después de esto es un tiro, como pasó con Nisman. No es raro que un loquito de estos te rompan la cabeza. Mi productora de la radio me avisa cuando anda un grupo rondando por ahí. Se llegó a un punto donde llaman a los dueños de los medios para que nos levanten”, sentenció el periodista, completamente obnubilado en su búsqueda por ponerle palos en la rueda al gobierno nacional.