La insólita confesión de Luis Majul sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner que lo deja mal parado

El periodista Luis Majul hizo un insólito análisis sin fundamentos sobre una reunión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, presidente y vicepresidenta de la Nación, en base a la duración de la misma: "Hablemos con sentido común". Y reconoció que no tenía información sobre la reunión entre el presidente y su vice, pero igualmente se largó a especular sobre la misma.

"Es lo que me parece a mí, no tengo información, no sé de qué hablaron"

Inexplicablemente, el ex conductor de América TV consideró que la longitud no es acorde a la envergadura de las dos máximas autoridades nacionales en el contexto de una pandemia: “¿No te parece raro que no se haya filtrado ni una palabra sobre las tres horas que hablaron Alberto y Cristina en la quinta de Olivos, la semana pasada?".

"Esa reunión, si se supone que hablan todos los días, ¿por qué dura tres horas? Para mí una reunión de tres horas tiene dos resultados inequívocos, contradictorios, contrarios e inequívocos", agregó.

"O terminó en un festival de felicitaciones mutuas o en un pase de facturas interminable. Es lo que me parece a mí, no tengo información, no sé de qué hablaron. Yo no lo sé aunque me lo imagino.”