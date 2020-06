El operador periodístico Jorge Lanata tuvo un buen regreso a la pantalla chica con su tradicional programa Periodismo Para Todos. Los números lo envalentonaron y volvió a burlarse de Mirko, el hijo del conductor Marley que durante el 2018 y 2019 le ganó en cada pelea de rating. Ahora, sumó a su lista al popular programa de cocina, Bake Off.

“Desde febrero para acá que estamos haciendo radio, yo estoy feliz. Mi vida es feliz y más o menos transcurre con normalidad”, arrancó el integran del Grupo Clarín. A esto sumó: “Empieza la puta televisión y todo cambia, es increíble porque yo estoy ahí solo un día. A mí no me pone nervioso comenzar un programa, igual lo de ayer fue un desafío”.

Asimismo, confesó: “Nunca había grabado PPT, yo odio grabar. Quizás seamos el primer programa que se adaptó a la pandemia haciendo otro producto. Y esto fue completamente distinto a lo que hacíamos”. En ese punto, contó lo distinto que resultó realizar su programa sin público y sin sketch. “Fue difícil de hacer”, admitió.

"Me deprime un poco que compita con nosotros una torta o un bebé"

“Estamos aprendiendo cómo hacerlo, no haría Prosegur porque no me gusta nada. Este programa tuvo un montón de errores, y no importa si el público lo vio o no, los vi yo”, reflexionó.

Y para el final, se jactó: “No hay que decir nada del rating porque la semana que viene hacemos once y dicen el fracaso. Estuvo bueno le ganamos a una torta… no lo vi nunca pero me deprime un poco que compita con nosotros una torta o un bebé».