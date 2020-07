Jorge Lanata tildó a Fernando Iglesias de “boludo” y estalló la interna en la derecha

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias es reconocido por sus constantes falta de respeto y por operar como un “troll” en redes sociales. En las últimas semanas, ha sido noticia por su discurso violento contra el Gobierno y por mofarse de las inundaciones en La Plata. Ahora, el legislador recibió el rechazo del operador mediático Jorge Lanata, quien lo catalogó como “el boludo de la semana” y el ego del dirigente del PRO estalló en Twitter.

En su programa PPT por El Trece, el conductor macrista presentó su sección “el boludo de la semana” y lo nombró a Iglesias. “Se zarpó en twitter, compartió la foto de un seguidor que subió una foto de una metralladora que dijo ‘es hora de guardar la cacerola’. El escándalo que se armó, el diputado dio explicaciones y dijo que en vez de apretar RT con comentario, apretó RT solo”, explicó Lanata sobre los motivos que lo convierten al legislador el ganador de ese segmento.

“El día que haya un botón para la bomba nuclear, no se lo den a Fernando Iglesias. Vos siempre sos polémico en twitter, si lo retuiteaste sin querer, son un boludo y si lo retuiteaste consciente, también sos un boludo”, disparó el integrante del Grupo Clarín.

Inmediatamente, Iglesias se hizo eco de esto y no ocultó su enojo e indignación por recibir críticas de Lanata, a lo cual, en primer lugar se justificó: “Fue un boludez, es cierto. Apreté mal el botón. Pero si la producción de @PPT_oficial que hace un programa levantando tweets mirara mi TL sabría cuántas veces por semana repudio explícitamente esos mensajes. Banco igual al Gordo por lo que hizo hace ya tiempo. Lástima el hoy”.

No conforme, remarcó: “No me molestó lo del #BoludoDeLaSemana que me adjudicó @PPT_oficial. Me lo tengo merecido por meter mal los dedos. Me molestó que Lanata pusiera en duda que se trató de un error involuntario. Toda una vida repudiando la violencia y los violentos. Fue inmerecido y gratuito. Ya está”.

Minutos después, el legislador no superó la denominación y arremetió: “En un país en el que el Presidente flexibiliza la cuarentena en el peor momento, dice que no tiene plan económico y que Venezuela no es una dictadura para @PPT_oficial el #BoludoDeLaSemana soy yo. No se preocupen, cuando los vayan a buscar de nuevo los voy a defender como siempre”.

Después, intentó ponerle humor al mal momento y recordó: “Con el gordo Lanata revivimos a la distancia el viejo antagonismo entre los garcas del Colegio San Martín de Avellaneda y los de la Escuela Normal Próspero Alemandri (ENSPA) a la que iba yo. Igual lo quiero”.

Y para finalizar – esta vez sí apretó el botón correcto – reteuiteó con comentario la nota de Radio Mitre sobre “el boludo de la semana” y disparó: “Hola, @radiomitre. Ahí tienen unos cuantos que se pasaron el año pasado diciendo que Alberto no era Cristina. Denle un vistazo para los candidatos del próximo domingo, che”.