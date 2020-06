Yanina Latorre ha protagonizado un nuevo episodio que la ubica en el centro de la escena. Es que en el programa del jueves, Los Ángeles a la Mañana no contaron con su controvertida panelista. De manera sorpresiva, se ausentó en el piso y debió ser reemplazada por Martín Candalaft (más conocido como El Pampito). Lejos de parecer algo de un día, la picante mediática realizó un anuncio que sorprendió a propios y extraños.

En diálogo con Infobae, Yanina manifestó: “¡Dios! No puedo creer que mi ausencia sea nota. Me pedí un par de días. Por un tema personal". Al ser consultada sobre posibles cambios de rutina, ella argumentó: “Es algo de laburo que no puedo contar”.

¿Acaso es algo positivo pensando en el futuro? “Reeee...Pero no puedo decir nada”, agregó Yanina, quien decidió tomarse una licencia justo después del polémico video burlándose del distanciamiento social junto al influencer Santiago Maratea.

Días atrás, su madre Nora Caamaño también fue protagonista de un momento desafortunado. Se mostró en contra del aislamiento y aseguró: “Hago lo que quiero. ¿Qué me importa? No me voy a quedar encerrada, chicos, ¡déjense de joder! ¿Quién se puede quedar encerrada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar hasta septiembre adentro? Nos cuidamos, pero podemos salir a la calle. No quiero ir a un negocio, a la peluquería o a hacerme las manos. Quiero salir a la calle, con cuidado”.