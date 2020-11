Incertidumbre en El Trece: ¿vuelve Mirtha antes de que termine el 2020?

Este fin de semana, Juana Viale deslizó una frase al pasar que llamó la atención de los comensales ya que nombraba a la histórica Mirtha Legrand. En la edición de "Almorzando", anunció que "el año no puede terminar sin el regreso de Mirtha a su mesa". Sin dar más precisiones, dicha afirmación se contradicen con recientes declaraciones que dio en un magazine de televisión. ¿Vuelve "La Chiqui" antes de que termine el 2020?

Tras el comentario que no pasó desapercibido, no fueron pocos quienes pusieron en duda los dichos ya que, la semana pasada, Juana afirmó que veía muy difícil que su abuela vuelva a la pantalla chica durante este año y antes de que esté la vacuna contra el COVID-19.

En diálogo con el magazine "Implacables" (El Nueve) se animó a hablar del estado de salud de "La Chiqui", revelando que tuvo una intervención quirúrgica hace una semanas. “Se sacó en la pierna como una mancha del sol que tenía. No un lunar. No sé que nombre tiene, por eso no quiero decir la palabra. Ella está bien. Fue una intervención chiquita, no se operó”, apuntó.

Y, sobre la posibilidad de que vuelva a la conducción, agregó: “Más allá que se abra me parece qué hay una cuestión con las personas que están con este tema... No sé, no tengo idea por ahora”. Por este motivo, la espontánea declaración de Viale alertó a los medios. "No hay nada por ahora, es un deseo nada más, por el momento solo eso; la situación sanitaria sigue siendo peligrosa para ella", esclareció el productor Nacho Viale, en un testimonio recogido de La Nación, sobre los dichos de su hermana.

“Arranco una película y durante tres semanas voy a estar grabando una película en plano secuencia, como El arca rusa. Es una chica que la secuestran, pero no puedo contar mucho más”, cerró Juana, en su diálogo con el programa de Susana Roccasalvo.

Entonces, ¿es solo un deseo de Juana o existe una chance de que la mítica figura de El Trece regrese a sus programas? Desde El Trece no confirmaron ninguna vuelta, por el momento. Por otro lado, el último fin de semana se la vio a Juana Viale asistiendo a la reapertura de los teatros, en la función para prensa e invitados que organizó el Complejo Teatral Buenos Aires en el Teatro San Martín. La obra que reabrió la temporada fue "Happyland", de Alfredo Arias.