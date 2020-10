Guillermo Andino se realizó el hisopado junto a su familia por presentar síntomas de coronavirus y el resultado fue positivo. Frente a la mala noticia, el conductor de América TV rescató el lado positivo de ser el único de su familia con síntomas, aunque también no pudo evitar el llanto al expresar que extraña estar con esposa e hijas.

“La condena es el aislamiento”, se sinceró el conductor, que detalló que tanto a el como a su hija le dejan la comida en platos descartables. “Este es un partido en el que uno no puede cantar victoria”, afirmó, al tiempo que contó que es asintomático y terminó emocionado.

El periodista ahondó en su cuadro de salud y aseguró que "el gusto y el olfato va y viene". “Hoy afortunadamente Sofi está bien, se recuperó rápido. Nos llamamos permanentemente por teléfono porque ella está aislada en su habitación, yo en la mía".

Al hablar de su esposa, la entereza del relato comenzó a caer: "Caro está en la otra parte de la casa con los chicos. Me resulta extraño estar sin Caro al lado. Es mi pilar en la vida, mi compañía, la persona con la que he logrado todo y yo no hubiese sido nada si no la tuviera al lado”, aseguró Guillermo Andino, llorando, sobre la familia que formó con Carolina Prat desde hace 20 años".

Preocupación en América TV

El conductor mantuvo una charla telefónica con su colega Antonio Laje para contar la verdad de lo que está atravesando. "Un contacto estrecho de mi familia dio positivo y por eso, en casa aplicamos el protocolo", sentenció. En la última hora, se confirmó que Sofía, la hija mayor del periodista dio positivo de COVID-19.

Andino conduce "Informados de todo", magazine de actualidad, en América TV y esta situación de cuarentena inesperada pone en alerta a la señal. "Estamos asintomáticos y bien por suerte", afirmó el conductor, con respecto a su estado de salud y el de su familia. En diálogo con La Nación, confirmó los avances de su estado y lanzó la primicia en torno a su hija: "Estos cambios de clima nos generan resfríos, como yo estoy ahora. Ayer ella estaba merendando con tostadas, té, y no sentía mucho el gusto. Fue a Las Lomas, se hisopó y hoy le llegó el resultado y dio positivo, casi asintomática".

"Nadie está exento. Hay que cuidarse porque otra no quiero. Yo agradezco a todas las autoridades del canal, a los médicos que son los que te contienen en estos momentos de angustia... nos tocó vivirlo adentro de casa", cerró.