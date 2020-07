Jonatan Viale quiso pegarle al Gobierno pero Graciana Peñafort lo dejó en ridículo

La abogada Graciana Peñafort cruzó a Jonatan Viale por sus dichos sobre el accionar de la Bicameral de Organismos de Inteligencia. A través de sus redes sociales lanzó una dura corrección y lo dejó expuesto.

Todo comenzó en 2018 cuando Natacha Jaitt fue a la mesa de Mirtha Legrand a hacer una grave denuncia: periodistas y políticos eran parte de una supuesta red de pedofilia. El alboroto que se armó fue grande y muchos de los involucrados, entre ellos Carlos Pagni, salieron rápidamente a confirmar que se había tratado de una operación de los servicios de Inteligencia, que involucraba además, espionaje ilegal.

Un año después, Jorge Rial confirmó la existencia de "un cruce de llamados de un ex fiscal y el agente de la AFI con Nacho Viale", productor de "la noche de Mirtha". "Hubo entre 46 y 50 y pico de llamados en la previa con alguien que no fue al programa. Había con Natacha pero ella fue invitada, está bien, pero con una agente de la AFI hubo, y si quieren se los muestro", aseguró entonces el periodista.

Este fin de semana -sólo algunos días después de que en ese mismo ciclo Baby Etchecopar dijera que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, es "el cáncer de la Argentina"-, Juana Viale preguntó si el presidente Alberto Fernández terminaría su mandato pronto, como una chicana por la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus.

Frente a eso, enojado, el diputado Rodolfo Tailhade no aguantó y salió al cruce. "Este programa ya fue escenario de una operación de inteligencia para acusar de pedófilos a opositores y periodistas. Ahora ensayan golpismo explícito. El corrupto de Nacho Viale va a tener que explicar en la Bicameral de Inteligencia sus negocios con la mafia macrista", aseguró en sus redes sociales, en relación además con la causa por espionaje ilegal que recae sobre funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

La frase fue tomada por Antonio Laje como un descargo por la pregunta que hizo Juana Viale y lo acusó de "realizar amenazas". Pero en realidad, el legislador apuntaba a la forma, cuestionable, en la que se produce el contenido en ese programa.

Viale entonces, esta tarde se sumó a ese recurso para pegarle al gobierno y aclaró que "le encantó" lo que manifestó Laje. "Firmo. No hay más lugar en Argentina para el apriete y la censura. Como decía Antonio, la dureza y la amenaza, pero yo no lo escuchaba a Tailhade cuando Guillermo Moreno decía 'deseo que Macri no llegue a terminar su mandato', amenazarlo con la Bicameral de Inteligencia", sostuvo. Además, nombró a otros que criticaron a la gestión macrista como Fernando Esteche, Luis D'Elía y Hebe de Bonafini.

Por eso, Peñafort tuvo que salir a aclararle el gravísimo error que estaba cometiendo. "Hola Jonatan Viale, todos los ejemplos que acabas de dar no responden a las competencia de la Bicameral de Organismos de inteligencia. Ni Hebe, ni D'Elia", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Y continuó: "Que miembros de los servicios de inteligencia hayan armado una causa con acusaciones de pedofilia a ciertas personas, sí".