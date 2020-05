Flavio Azzaro dijo que no trabajaría con el periodista macrista Luis Majul y lo destrozó

Flavio Azzaro está en un año sabático y alejado del periodismo. Sin embargo, cuando se le pide una opinión acerca de fútbol, política o el medio periodístico, no se guarda nada. Esta vez, se refirió al periodista macrista Luis Majul y aseguró que no compartiría grupo de trabajo con él. "Me parece un choto", lanzó.

En diálogo con el canal de Youtube de Ezzequiel, el ex conductor de Azzaro al Horno se sometió al reto de las 'cinco preguntas picantes'. Y cuando le consultaron por colegas con los que nunca trabajaría, nombró a Luis Majul y Gonzalo Bonadeo.

"Majul me parece un choto. Un tipo que no me genera empatía. Me parece totalmente desagradable", sorprendió Azzaro sobre el conductor de La Cornisa, LN+.