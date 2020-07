Fernanda Raverta cruzó a un periodista de TN por la jubilación de Boudou

Desde que se conoció la resolución sobre el pago de la pensión de Amado Boudou por su rol de vicepresidente de la Nación los medios opositores empezaron a hablar sobre las supuestas incongruencias en ese pago. Esta vez, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta se enfrentó en la pantalla de TN y respaldó ese pago.

Desde el piso, el psicólogo Diego Sehinkman hablaba con la titular de la ANSES y la quiso correr con el pago de la pensión de Amado Boudou con la causa Ciccone. Sin embargo, Raverta, muy tranquila y sin levantar la voz, respondió: "Tanto a Macri, Michetti como a Amado Boudou les asiste el derecho a la pensión no contributiva".

Rápidamente, desde el piso, Shinkman indicó que "en el medio existe una condena sobre Amado Boudou por el caso Ciccone". Después de haberlo escuchado, Raverta respondó "No, no hubo ninguna ojbeción, pero bueno. También es verdad que el ex presidente (Mauricio Macri) está procesado y la ANSES está en la obligación de liquidar cada derecho que les asisten a ellos tres".

Por otro lado, sostuvo que "la ministra de Desarrollo Social de la gestión anterior (Carolina Stanley) liquidaba la pensión normalmente, pero que la ANSES no entregaba el dinero por que la persona que se desempeñaba en el cargo le daba la vista a la oficina anticorrupción" que en ese momento dirigía Laura Alonso.