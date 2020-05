Fernanda Iglesias estalló contra José María Listorti y lo acusó de censurarla

Tenso momento al aire en Canal Nueve. La periodista Fernanda Iglesias estalló contra el conductor del programa José María Listorti y lo acusó de censurarla. Luego, estalló la polémica.

Sucedió mientras Juan Roccabruna, el exempleado de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, estuvo en Hay que ver, el programa de José María Listorti y Denise Dumas en El Nueve.

En un momento de la entrevista, Fernanda Iglesias le hizo una pregunta al invitado. "A mí me llama la atención que él habla de este lugar como si fuese ajeno. Y no es ajeno. Fue empleado de la clínica. ¿Vos te quedás en un lugar así?", señaló la periodista.

Listorti quiso defender al invitado. "Estamos cambiando el eje. Estamos hablando de Mühlberger, les pido que hagamos foco acá. ¡Olvídate de esto!", exclamó el conductor.

"¿Por qué me decís así? ¿'Olvidate' qué? A mí me hace ruido...", sostuvo la panelista. "Dejame, por lo menos, que yo dirija el programa", pidió Listorti notablemente enojado.

"Yo no digo que no dirijas el programa... pero creo que hay muchas gente del otro lado que se pregunta lo mismo", acotó Iglesias. Luego, Dumas intentó calmarlos. "Él a lo mejor veía todo esto y, a lo mejor, tenía miedo o no tenía ganas de hablar porque necesitaba la plata", destacó la conductora.