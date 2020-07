Mucho se habló de la salud de Diego Maradona. De hecho, en las últimas horas pudo observárselo junto al médico de Gimnasia y Esgrima La Plata realizando ejercicios físicos. También cambió su dieta y en las últimas semanas bajó más de cuatro kilos.

Sin embargo, uno de los temas que más preocupó a los futboleros fueron los excesos de alcohol que el 'Diez' tiene de vez en cuando. Y luego de que su hija Giannina se mostrara preocupada por el cuadro de su padre, fue el mismísimo Diego quien la destruyó en un audio que se filtró hace pocas horas.

"Escúchenme córtenla con eso de que estoy borracho, mi propia hija me lo viene a decir. Yo la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto la verdad me duele, pero no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí, me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen en este caso, no se enganchen", manifestó Maradona, en un documento publicado al aire de Canal 13.

Al respecto, fue Joaquín 'El Pollo' Álvarez quien opinó sobre lo que se pudo escuchar en su programa: "Solo la familia sabe lo que está pasando, pero que feo esto. Escuchar hablar a un padre sobre que la hija a los 15 años estuvo borracha, no tiene sentido. No es una guerra de que uno difame al otro. Igual esto es un audio que se filtró, capaz se lo mandó Maradona a su primo y ahí es otra la cuestión, pero no le veo el sentido de que haga esto".